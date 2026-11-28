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Junis ist in zwei Silben gesagt. Seine Herkunft braucht ein paar Sätze mehr. Eine verbreitete Erklärung führt über Yunus zu Jona und damit zu einer Taube. Die Spur ist plausibel, die genaue Entstehung von Junis bleibt offen.

Junis auf einen Blick

Verwendung Vorwiegend Jungenname, auch weiblich belegt Herkunft Ungeklärt, mögliche Spur zu Yunus Bedeutung „Taube“ über die mögliche Verbindung zu Jona Aussprache JU-nis, als deutsche Lesehilfe Silben 2 Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin

Wie die Taube zu Junis kommt

Manche Namensquellen verstehen Junis als Schreibform im Umfeld von Yunus oder Younes. Diese Formen gehören zur arabischen Namensgeschichte des Propheten Jona.

In der älteren hebräischen Namensform steckt das Wort für „Taube“. Folgt ihr der Yunus-Spur, lässt sich das Bild also gut erklären. Die Taube steht in vielen Zusammenhängen für Frieden. „Friedensbringer“ ist hier eine freie Deutung des Bildes, keine wörtliche Übersetzung.

In deutschen Namenssammlungen begegnet euch Junis vor allem als Jungenname. Es gibt auch Hinweise auf weiblichen Gebrauch, unter anderem in Schweden. Für euch ist vielleicht entscheidend, ob der Name an eine vertraute Form wie Yunus erinnern soll oder ob ihr gerade seine eigene Schreibung mögt.

Junis mit J oder Yunis mit Y?

JU-nis ist eine einfache Lesehilfe fürs Deutsche. Das J klingt wie in „ja“. Haltet das U vorne etwas länger und lasst das S am Ende stehen.

In der deutschen Vornamenssammlung findet sich auch Yunis. Younes ist eine arabisch geprägte Schreibung aus der möglichen Namensfamilie. Juni wäre ein privater Kurzruf zu Junis und ist zugleich schon ein eigener Vorname. Beim lauten Ausprobieren trennt das S die beiden Namen sofort.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Junis

Ähnliche Namen

Younes. Hier könnt ihr die arabische Namenslinie zu Jona nachvollziehen.

Jonas. Führt zur selben biblischen Geschichte, wenn man Junis mit Yunus verbindet.

Jonte. Ein zweisilbiger Vergleich mit J am Anfang und einer anderen Herkunft.

Ideen für Zweitnamen

Junis Alexander · Ein längerer zweiter Name macht nach Junis einen eigenen Takt auf.

· Ein längerer zweiter Name macht nach Junis einen eigenen Takt auf. Junis Paul · Ein kurzer Abschluss, wenn der Nachname bereits lang ist.

· Ein kurzer Abschluss, wenn der Nachname bereits lang ist. Junis Matteo · Beginnt klar mit M und klingt weich auf O aus.

Hat Junis einen Namenstag?

Ein fester Namenstag für die genaue Form Junis ist nicht verlässlich belegt. Über die mögliche Verbindung zu Yunus oder Jona könnt ihr euch bei einer bewussten Familienwahl an Jona orientieren.

Junis vor der Kamera

Junis Marlon. Der deutsche Schauspieler war schon als Kind im Kino zu sehen. In „Die Schimmelreiter“ spielte er Paul Koch.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann