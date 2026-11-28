Junis ist in zwei Silben gesagt. Seine Herkunft braucht ein paar Sätze mehr. Eine verbreitete Erklärung führt über Yunus zu Jona und damit zu einer Taube. Die Spur ist plausibel, die genaue Entstehung von Junis bleibt offen.
Junis auf einen Blick
|Verwendung
|Vorwiegend Jungenname, auch weiblich belegt
|Herkunft
|Ungeklärt, mögliche Spur zu Yunus
|Bedeutung
|„Taube“ über die mögliche Verbindung zu Jona
|Aussprache
|JU-nis, als deutsche Lesehilfe
|Silben
|2
|Namenstag
|Kein eindeutig zugeordneter Termin
Wie die Taube zu Junis kommt
Manche Namensquellen verstehen Junis als Schreibform im Umfeld von Yunus oder Younes. Diese Formen gehören zur arabischen Namensgeschichte des Propheten Jona.
In der älteren hebräischen Namensform steckt das Wort für „Taube“. Folgt ihr der Yunus-Spur, lässt sich das Bild also gut erklären. Die Taube steht in vielen Zusammenhängen für Frieden. „Friedensbringer“ ist hier eine freie Deutung des Bildes, keine wörtliche Übersetzung.
In deutschen Namenssammlungen begegnet euch Junis vor allem als Jungenname. Es gibt auch Hinweise auf weiblichen Gebrauch, unter anderem in Schweden. Für euch ist vielleicht entscheidend, ob der Name an eine vertraute Form wie Yunus erinnern soll oder ob ihr gerade seine eigene Schreibung mögt.
Junis mit J oder Yunis mit Y?
JU-nis ist eine einfache Lesehilfe fürs Deutsche. Das J klingt wie in „ja“. Haltet das U vorne etwas länger und lasst das S am Ende stehen.
In der deutschen Vornamenssammlung findet sich auch Yunis. Younes ist eine arabisch geprägte Schreibung aus der möglichen Namensfamilie. Juni wäre ein privater Kurzruf zu Junis und ist zugleich schon ein eigener Vorname. Beim lauten Ausprobieren trennt das S die beiden Namen sofort.
Ähnliche Namen und Zweitnamen für Junis
Ähnliche Namen
- Younes. Hier könnt ihr die arabische Namenslinie zu Jona nachvollziehen.
- Jonas. Führt zur selben biblischen Geschichte, wenn man Junis mit Yunus verbindet.
- Jonte. Ein zweisilbiger Vergleich mit J am Anfang und einer anderen Herkunft.
Ideen für Zweitnamen
- Junis Alexander · Ein längerer zweiter Name macht nach Junis einen eigenen Takt auf.
- Junis Paul · Ein kurzer Abschluss, wenn der Nachname bereits lang ist.
- Junis Matteo · Beginnt klar mit M und klingt weich auf O aus.
Hat Junis einen Namenstag?
Ein fester Namenstag für die genaue Form Junis ist nicht verlässlich belegt. Über die mögliche Verbindung zu Yunus oder Jona könnt ihr euch bei einer bewussten Familienwahl an Jona orientieren.
Junis vor der Kamera
Junis Marlon. Der deutsche Schauspieler war schon als Kind im Kino zu sehen. In „Die Schimmelreiter“ spielte er Paul Koch.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld zu Schreibweisen und offener Herkunft von Junis
- Behind the Name zu möglichen Herleitungen der Schreibung Junis
- Namensübersicht zu Junis und der Verbindung zu Jona
Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.
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