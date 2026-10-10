Hendrik: Bedeutung, Herkunft und der Unterschied zu Henrik

Ein kleines d gehört bei Hendrik fest dazu. Der Name ist mit Henrik, Henry und Heinrich verwandt, hat aber seine eigene niederländische und niederdeutsche Form. Seine gebräuchliche Bedeutung lautet „Herrscher des Hauses“. Bekannt ist er auch aus der Geschichte der Physik.
Auch Gerrit gehört zur niederländischen und norddeutschen Namenswelt. Die beiden gehen allerdings auf unterschiedliche lange Namen zurück. Weitere Vorschläge findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hendrik auf einen Blick
Hendrik ist eine Form von Heinrich und wird auch im Deutschen verwendet.
|Herkunft
|Niederländische und niederdeutsche Form von Heinrich; auch im Estnischen gebräuchlich
|Bedeutung
|Üblicherweise „Herrscher des Hauses“
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|HEN-drik, Betonung am Anfang
|Verwandte Formen
|Henrik, Heinrich, Henry und Enrico
|Bekannter Namensträger
|Hendrik Antoon Lorentz, Physik-Nobelpreisträger von 1902
Hendrik und die Familie von Heinrich
Die alte Namensfamilie verbindet Heim und Herrschaft.
Hendrik führt zu Heinrich und dessen älterer Form Heimirich zurück. Die Bestandteile für „Heim“ und „Herrscher“ ergeben die vertraute Deutung „Herrscher des Hauses“. In der Geschichte von Heinrich spielt außerdem der ähnliche Name Haganrich mit seinem Wortbestandteil für „Einhegung“ eine Rolle. Daher können Euch beim Nachschlagen auch Erklärungen mit „Hag“ oder „Hecke“ begegnen.
Henry im Englischen, Henri im Französischen und Enrico im Italienischen gehören zur selben Familie. Hendrik ist vor allem aus dem Niederländischen und Niederdeutschen bekannt; auch im Estnischen gibt es diese Form.
Hendrik mit d, Henrik ohne d
Die nahe verwandten Namen haben unterschiedliche Schreibweisen.
Hendrik enthält zwischen n und r ein d, das in der deutschen Aussprache mitgesprochen wird: HEN-drik. Henrik ohne d begegnet besonders in skandinavischen Sprachen. Beide Namen haben denselben Ursprung, sind beim Schreiben aber nicht austauschbar.
Weitere Formen sind Hendrick mit ck sowie die längeren niederländischen Namen Hendrikus und Hendricus. Im Niederländischen gehören Henk und Rik zu den kurzen Formen. Wenn Ihr eine Abkürzung sucht, führt die Namensfamilie damit sowohl zum Anfang als auch zum Ende des Namens.
Ein Hendrik, der einen Nobelpreis erhielt
Hendrik Antoon Lorentz bekam 1902 gemeinsam mit Pieter Zeeman den Physik-Nobelpreis.
Ausgezeichnet wurden ihre Forschungen zum Einfluss des Magnetismus auf Strahlung. Lorentz hielt seine Nobelvorlesung über die Theorie der Elektronen und die Ausbreitung des Lichts. Hinter dem Vornamen steht hier also eine konkrete Person aus der Wissenschaftsgeschichte.
Der vollständige Name des niederländischen Physikers zeigt Hendrik zusammen mit einem zweiten Vornamen: Antoon.
Wann Hendrik in Deutschland besonders beliebt war
Viele Hendriks wurden in den 1980er- und 1990er-Jahren geboren.
Diese beiden Jahrzehnte beschreibt Knud Bielefeld als die große Zeit des Namens. Für die jüngeren Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt seine Namenssammlung rund 4.500 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Die Zahl ist eine Schätzung für diesen Zeitraum.
Henrik wird getrennt erfasst. Gerade bei zwei so ähnlichen Formen hilft diese Unterscheidung: Die Vergabezahlen von Hendrik sagen nur etwas über den Namen mit d aus.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Verwendung, Aussprache und kurze Formen
- Behind the Name: ältere Namensform und Bestandteile
- Knud Bielefeld: Heinrich, Heimerich und Haganrich
- Knud Bielefeld: niederdeutscher Bezug und historische Beliebtheit
- Nobel Prize: Physikpreis für Lorentz und Zeeman 1902
- Nobel Prize: Lorentz’ Vortrag über Elektronen und Licht
- Knud Bielefeld: erste Vornamen 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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