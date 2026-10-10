George: Bedeutung, englische Aussprache und die Geschichte des Namens

George liest sich fast wie Georg – ausgesprochen klingt er ganz anders. Der englische Jungenname führt sprachlich zur Arbeit auf dem Land und hat zugleich einen festen Platz in der Literaturgeschichte.
Vielleicht kennt Ihr George aus englischen Büchern oder Filmen. Wie Dean und Dylan begegnet er Euch im englischsprachigen Raum; seine Wurzeln liegen allerdings im Griechischen. Weitere Anregungen findet Ihr in unserer Vornamenliste von A bis Z.
George auf einen Blick
Bei George gehören die englische Namensform und die griechische Bedeutung zusammen.
|Namensart
|Jungenname
|Herkunft
|Englische Form von Georg; griechischer Ursprung
|Bedeutung
|„Bauer“ beziehungsweise „Landarbeiter“
|Englische Aussprache
|Ungefähr „DSCHORDSCH“, eine Silbe
|Verwandte Formen
|Georg, Georges, Giorgio
|Möglicher Rufname
|Georgie
Was bedeutet George?
Hinter George steht das griechische Wort für einen Menschen, der das Land bearbeitet.
Der Name geht auf Georgios zurück. Darin steckt georgós, das sich aus den Wortbestandteilen für „Erde“ und „Arbeit“ zusammensetzt. Die üblichen Übersetzungen „Bauer“ und „Landarbeiter“ beschreiben damit eine Tätigkeit. „Prinz“ oder „König“ gehört nicht zur Bedeutung, auch wenn zahlreiche britische Könige George hießen.
Zur Verbreitung der Namensfamilie trug auch die Verehrung des heiligen Georg bei. Die bekannte Erzählung vom Drachen gehört zur späteren Legendenbildung. Sie ist eine Geschichte rund um einen Namensträger, keine wörtliche Erklärung des Vornamens.
Wie spricht man George aus?
Im Englischen bilden die sechs Buchstaben eine einzige Silbe.
Als deutsche Annäherung hilft „DSCHORDSCH“. Sowohl das erste als auch das letzte g klingt dabei wie das dsch in „Dschungel“. Das e am Ende wird nicht als eigene Silbe gesprochen. Je nach englischem Akzent hört man das r deutlicher oder kaum.
Der deutsche Georg ist eine verwandte Form mit eigener Aussprache. Französische Eltern verwenden häufig Georges mit s; im Italienischen heißt die entsprechende Form Giorgio. Diese Schreibweisen gehören zur selben Namensfamilie, sind aber keine austauschbaren Aussprachen von George. Georgie kann als vertrauter Rufname hinzukommen.
George Eliot: ein Name aus der Literatur
Eine der bekanntesten Personen mit diesem Namen war eine Schriftstellerin.
George Eliot war das Pseudonym der englischen Autorin Mary Anne Evans. Unter diesem Namen veröffentlichte sie unter anderem „Middlemarch“ und „Silas Marner“. Wer George deshalb zuerst mit einer Frau verbindet, erinnert sich an einen Autorinnennamen; als Vorname wird George üblicherweise männlich verwendet.
Die literarische Verbindung gibt dem Namen einen anderen Bezug als die oft zuerst genannte britische Königsgeschichte. Für Eure Wahl kann genau das interessant sein: Derselbe Vorname begegnet Euch in sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten.
Wie häufig ist George in Deutschland?
Die englische Schreibweise bleibt hier deutlich seltener als viele andere klassische Jungennamen.
Die von Knud Bielefeld veröffentlichte Auswertung für 2010 bis 2024 nennt ungefähr 800 Vergaben von George als ersten Vornamen in Deutschland. Das ist eine Schätzung aus seiner Namensstatistik, keine vollständige amtliche Zählung. Georg und Georges werden durch diese Zahl nicht mit erfasst.
Wenn Ihr George in einer deutschsprachigen Familie verwendet, lohnt es sich, die gewünschte Aussprache von Anfang an mitzusagen. Die Ähnlichkeit zu Georg ist auf dem Papier groß, im gesprochenen Namen jedoch deutlich kleiner.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: George – Herkunft, Formen und englische Aussprache
- Knud Bielefeld: George – Namensherkunft
- Knud Bielefeld: George – Vergabeauswertung 2010–2024
- George Eliot Fellowship: Kindheit und Geburtsname
- George Eliot Fellowship: literarisches Werk
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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