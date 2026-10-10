Hanna: Bedeutung, Herkunft und die Schreibweise ohne Schluss-h

Hanna oder Hannah? Beide Schreibweisen gehören zu einem alten hebräischen Namen. Sein Kern bedeutet „Gnade“ oder „Gunst“. Das h am Ende verändert im Deutschen die Aussprache nicht – und doch macht es beim Blick auf Geburtskarten und Namenslisten einen Unterschied.
Hanna ist eng mit Anna verwandt. Wenn Ihr noch zwischen kurzen Mädchennamen vergleicht, findet Ihr weitere Ideen in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hanna auf einen Blick
Hanna hat zwei Silben und eine Geschichte, die bis in die Bibel reicht.
|Herkunft
|Hebräisch Channa; in vielen Sprachen als Hanna verbreitet
|Bedeutung
|„Gnade“ oder „Gunst“; oft als „die Begnadete“ erklärt
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Aussprache
|HAN-na, Betonung am Anfang
|Schreibvarianten
|Hanna und Hannah
|Verwandte Formen
|Anna, Anne und Hana
Woher die Bedeutung von Hanna kommt
Die hebräische Wurzel des Namens drückt Gnade und Wohlwollen aus.
Der Ursprungsname Channa gehört zum Wortbereich um das hebräische Verb chanan, das „gnädig sein“ bedeutet. Daraus erklären sich Übersetzungen wie „Gnade“ und die freiere Namensdeutung „die Begnadete“. Hanna und Hannah führen beide zu diesem Ursprung zurück.
Auch Anna kam über die griechische und lateinische Form aus dieser Namensfamilie zu uns. Obwohl bei Anna der Anfangslaut fehlt, teilen die Namen ihre Herkunft. Im Schriftbild unterscheiden sie sich nur durch ein h am Anfang.
Die biblische Hanna und ihr Sohn Samuel
Im ersten Buch Samuel wird von Hannas langem Kinderwunsch erzählt.
Hanna leidet in der Erzählung darunter, dass sie keine Kinder hat. Im Heiligtum von Schilo betet sie um einen Sohn. Der Priester Eli sieht zunächst nur ihre bewegten Lippen und missversteht ihr stilles Gebet. Nachdem Hanna ihm von ihrem Kummer erzählt hat, wünscht er ihr, dass ihre Bitte erfüllt wird.
Später bekommt Hanna einen Sohn und nennt ihn Samuel. Die Geschichte macht Hanna zu einer der bekannten Frauenfiguren des Alten Testaments. Wer den Namen wegen seiner biblischen Wurzeln mag, findet hier also eine konkrete Erzählung und nicht nur eine kurze Bedeutungsangabe.
Hanna und Hannah: gleicher Klang, andere Buchstaben
Im Deutschen sprecht Ihr beide Formen HAN-na.
Das Schluss-h von Hannah bleibt stumm. Hanna ist mit fünf Buchstaben etwas kürzer; Hannah hat sechs und lässt sich vorwärts und rückwärts gleich lesen. Welche Form Euch besser gefällt, entscheidet deshalb vor allem das Schriftbild.
Hanna begegnet unter anderem im Deutschen, in den skandinavischen Sprachen und im Polnischen. Die Aussprache kann sich dabei je nach Sprache verändern. Die deutsche Lesart mit dem hörbaren h am Anfang ist also nicht die einzige internationale Aussprache.
Was die Häufigkeitszahlen zeigen
Hanna und Hannah zählen gemeinsam zu den beliebtesten Mädchennamen in Deutschland.
In der Erstnamenliste der Gesellschaft für deutsche Sprache für 2025 stehen Hanna/Hannah zusammen auf Platz 7. Die GfdS fasst gleichklingende Schreibvarianten zusammen. Dieser Platz gilt daher für beide Schreibweisen gemeinsam.
Knud Bielefeld zählt die Formen in seiner entsprechenden Einzelauswertung getrennt. Für Hanna ohne Schluss-h nennt er rund 45.900 Vergaben als ersten Vornamen in den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025. Das ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung. Die beiden Angaben beantworten unterschiedliche Fragen: einmal die Beliebtheit beider Formen in einem Jahr, einmal die Vergabe von Hanna über viele Jahrgänge.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Hanna, Sprachen und Aussprache
- Behind the Name: hebräischer Ursprung und Bedeutung
- Deutsche Bibelgesellschaft: Hanna und die Geburt Samuels
- GfdS: gemeinsame Platzierung von Hanna/Hannah 2025
- Knud Bielefeld: Hanna als erster Vorname 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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