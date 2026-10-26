Enrico – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Enrico klingt italienisch, ist aber eng mit dem deutschen Heinrich verwandt. Hinter beiden Namen steckt dieselbe alte Verbindung von Heim und Herrschaft. Mit Rico hat Enrico außerdem eine kurze Rufnamensform, die auch für sich allein gut bekannt ist.
Auch Henry und Hendrik gehören zu dieser Namensfamilie. Enrico zeigt, wie unterschiedlich sich ein gemeinsamer Name in verschiedenen Sprachen entwickeln kann. Weitere Formen und ganz andere Ideen findest du in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Enrico auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Enrico
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Italienische Form von Heinrich; germanische Wurzeln
|Bedeutung
|Herrscher des Heims beziehungsweise des Hauses
|Aussprache
|en-RI-ko
Was bedeutet Enrico?
Die italienische Form bewahrt die germanischen Wurzeln von Heinrich.
Enrico führt über Heinrich auf eine ältere Form wie Heimirich zurück. Darin stehen heim für Heim oder Haus und rih beziehungsweise rik für Herrscher oder mächtig. Sinngemäß lässt sich der Name als „Herrscher des Hauses“ erklären. Die Bezeichnung „italienischer Name“ beschreibt hier die heutige Form, nicht die älteste sprachliche Wurzel.
Wie wird Enrico ausgesprochen?
Das geschriebene c klingt wie ein k.
Im Italienischen spricht man den Namen en-RI-ko, mit drei Silben und Betonung auf der mittleren. Das Schluss-o wird mitgesprochen. Als kurze Form ist Rico gebräuchlich. Rico wird auch als eigenständiger Vorname vergeben.
Ein bekannter Enrico aus der Wissenschaft
Der Physiker Enrico Fermi trug den Namen.
Fermi war ein italienischer Physiker und erhielt 1938 den Nobelpreis für Physik. Sein Name begegnet bis heute in der Wissenschaftsgeschichte. Wer Enrico aus diesem Zusammenhang kennt, verbindet den Namen vielleicht zuerst mit einem Forscher und erst danach mit seiner italienischen Namensform.
Wie häufig ist Enrico in Deutschland?
Der vertraute Name wird auch heute noch an Babys vergeben.
Knud Bielefelds Vornamenauswertung nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 1.500 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Die Zahl ist eine gerundete Hochrechnung aus seiner Datensammlung, keine amtliche Vollerhebung. Sie bezieht sich auf Enrico und nicht zugleich auf Heinrich, Henry oder Rico.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Enrico – italienische Form und Aussprache. Behind the Name: Henry – Heimirich und die Wortbestandteile. Nobelpreis-Stiftung: Enrico Fermi, Physik-Nobelpreis 1938. Beliebte Vornamen: Enrico – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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