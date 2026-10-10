Holly: Bedeutung, englische Aussprache und die Stechpalme im Namen

Holly ist ein Pflanzenname: Im Englischen heißt so die Stechpalme. Ihre glänzenden Blätter bleiben auch im Winter grün, die roten Früchte kennt Ihr vielleicht aus Weihnachtskränzen. Als Mädchenname verbindet Holly dieses Naturbild mit einer kurzen englischen Schreibweise.
Auch bei Dalia kann eine Pflanze zur Namensgeschichte gehören. Weitere Namen mit Blumen- oder Naturbezug entdeckt Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Holly auf einen Blick
Holly ist im Englischen sowohl ein Pflanzenwort als auch ein weiblicher Vorname.
|Herkunft
|Englisch
|Bedeutung
|„Stechpalme“
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Aussprache
|Britisch ungefähr HOL-li; zwei Silben, Betonung am Anfang
|Schreibformen
|Holly, Hollie und Holli
|Literarischer Bezug
|Holly Golightly in Truman Capotes „Frühstück bei Tiffany“
Die Pflanze hinter dem Namen Holly
Die Stechpalme trägt den botanischen Namen Ilex aquifolium.
Typisch sind die dunkelgrünen, glänzenden Blätter und die roten Früchte. Viele Blätter haben einen stacheligen Rand, allerdings nicht alle: Gerade an älteren Pflanzen oder weiter oben können sie auch glatter sein. Die Pflanze behält ihr Grün das ganze Jahr.
Stechpalmen wachsen als Sträucher oder Bäume. Ihre dichten Zweige bieten Vögeln Schutz, und die Früchte dienen ihnen im Winter als Nahrung. Das Naturbild hinter Holly gehört deshalb nicht nur zur Weihnachtsdekoration.
Zweige der Stechpalme werden schon lange verwendet, um Häuser im Winter zu schmücken. Daher hat Holly einen weihnachtlichen Bezug. Die eigentliche Namensbedeutung bleibt aber die Pflanze selbst.
So klingt Holly – und so wird der Name geschrieben
Das y am Ende klingt wie ein i.
Im britischen Englisch könnt Ihr die Aussprache ungefähr mit HOL-li wiedergeben. Die erste Silbe wird betont; das o ist kurz. Im amerikanischen Englisch klingt dieser erste Vokal offener und eher in Richtung a. Die genaue Lautfarbe lässt sich mit deutschen Buchstaben nur annähern.
Hollie ist eine andere englische Schreibform. Auch Holli mit i wird vergeben. Das sind Varianten desselben Pflanzennamens. Hailey klingt ähnlich, führt aber zu einer anderen Herkunft: Dieser Name wird mit einer Heuwiese verbunden.
Holly Golightly: ein Name aus der Literatur
Truman Capote gab seiner Hauptfigur den Namen Holly.
Holly Golightly steht im Mittelpunkt der Erzählung „Frühstück bei Tiffany“, die 1958 erschien. Ihr Nachname macht die Figur unverwechselbar. Wer Holly aus dieser Geschichte kennt, verbindet den kurzen Vornamen daher vielleicht zuerst mit einer Romanfigur und erst danach mit einer Pflanze.
Wie selten ist Holly in Deutschland?
Holly wird hier regelmäßig gewählt, gehört aber zu den ungewöhnlicheren Mädchennamen.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld rund 2.900 Kinder mit Holly als erstem Vornamen. Seine Auswertung zählt diese Schreibweise einzeln. Hollie oder Holli kommen also nicht automatisch hinzu.
Die Zahl ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung für diesen Zeitraum. Sie zeigt, dass Holly auch in Deutschland als Babyname vorkommt, ohne zur Gruppe der am häufigsten gewählten Mädchennamen zu gehören.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Pflanzenwort, englische Aussprache und Holly Golightly
- Woodland Trust: Stechpalme, Blätter und winterlicher Bezug
- Knud Bielefeld: Holli als Schreibvariante
- Knud Bielefeld: Holly als erster Vorname 2010–2025
- Behind the Name: andere Herkunft von Hailey/Hayley
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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