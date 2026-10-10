Hadi: Bedeutung, arabische Herkunft und verschiedene Schreibweisen

Hadi führt sprachlich zum Begleiten und Wegweisen. Der Name stammt aus dem Arabischen und wird mit „Wegweiser“ oder „Leiter“ übersetzt. Er begegnet auch in persischen, türkischen und indonesischen Namenstraditionen – und wird in Deutschland überwiegend, aber nicht ausschließlich für Jungen vergeben.
Ein weiterer kurzer Name mit arabischen Wurzeln ist Ali. Beide findet Ihr neben vielen anderen Namen in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hadi auf einen Blick
Hadi hat einen arabischen Ursprung und eine vorwiegend männliche Verwendung.
|Herkunft
|Arabisch; auch im Persischen, Türkischen und Indonesischen verwendet
|Bedeutung
|„Wegweiser, Leiter“
|Verwendung
|Überwiegend männlich; in der deutschen Auswertung auch weibliche Vergaben
|Arabische Schrift
|هادي
|Verwandte Formen
|Hédi; weiblich unter anderem Hadia und Hadiya
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 900 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Was bedeutet Hadi?
Die Bedeutung beschreibt jemanden, der einen Weg zeigt.
Das arabische Wortfeld hinter Hadi umfasst das Leiten und das Führen auf den richtigen Weg. „Wegweiser“ macht diese Bedeutung im Deutschen anschaulich. Der Name gehört in mehreren Sprachen zum männlichen Namensbestand.
In der islamischen Tradition ist al-Hādī einer der 99 Namen Gottes. Hadi kann dadurch auch einen religiösen Bezug haben. Welche persönliche Bedeutung eine Familie mit dem Vornamen verbindet, lässt sich aus der Schreibweise allein jedoch nicht ablesen.
Hadi, Hédi und die weiblichen Formen
Die Namensfamilie reicht über eine einzige Schreibweise hinaus.
Hédi ist eine besonders in Tunesien verwendete Umschrift desselben arabischen Namens. Die Schreibung folgt dort französischen Schreibgewohnheiten. Weibliche Formen sind etwa Hadia, Hadiya und Hadya; im Türkischen begegnet Hadiye.
Eine kleine Besonderheit betrifft das türkische i: In Großbuchstaben heißt der Name HADİ, mit einem Punkt über dem İ. Das arabische Hadi wird ungefähr HAA-dii gesprochen. Die genaue Aussprache kann sich mit der Sprache verändern.
Ist Hadi ein Jungenname oder ein Unisex-Name?
Die traditionelle Einordnung und die deutsche Vergabepraxis setzen unterschiedliche Schwerpunkte.
Das internationale Lexikon Behind the Name führt Hadi als männlichen Namen. Knud Bielefeld beschreibt ihn in seiner deutschen Namensauswertung als Unisex-Namen, betont aber, dass deutlich mehr Jungen so heißen.
Für Euch heißt das: Die männliche Tradition ist gut belegt, gleichzeitig gibt es in der erfassten deutschen Verwendung auch Mädchen mit diesem Vornamen. Diese beiden Angaben ergänzen sich, sobald ihr jeweiliger Bezug deutlich bleibt.
Wie häufig kommt Hadi in Deutschland vor?
Hadi gehört hier zu den eher seltenen ersten Vornamen.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld ungefähr 900 Vergaben. Seine Schätzung bezieht sich auf erste Vornamen in der Schreibweise Hadi.
Sie ist keine vollständige amtliche Zählung und nennt an dieser Stelle keine genaue Aufteilung nach Geschlecht. Auch die verwandte Form Hédi oder weibliche Formen wie Hadiya sind damit nicht automatisch mitgezählt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: arabische Bedeutung, Verwendung, Aussprache und Varianten
- Behind the Name: tunesische Umschrift Hédi
- Knud Bielefeld: deutsche Verwendung und Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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