Gero: Bedeutung, Herkunft und eine Spur im Kölner Dom

Im Kölner Dom erinnert ein berühmtes Holzkreuz an einen Mann namens Gero. Der Jungenname ist also keineswegs neu, auch wenn seine vier Buchstaben heute angenehm knapp wirken. Gero gehört zu alten deutschen Namen mit dem Bestandteil „Ger“ – und der bedeutet Speer.
Weitere Namen mit alten Wurzeln könnt Ihr bei Bruno und Arvid entdecken. Unsere Babynamenliste von A bis Z zeigt Euch kurze Formen und längere Klassiker nebeneinander.
Gero auf einen Blick
Gero bewahrt einen alten Namensbestandteil in einer kurzen Form.
|Herkunft
|Kurzform alter deutscher Namen mit Ger-
|Bedeutung des Bestandteils
|„Speer“
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|GEE-ro, mit langem e und Betonung am Anfang
|Verwandter längerer Name
|Unter anderem Gerhard
|Historischer Namensträger
|Erzbischof Gero von Köln im 10. Jahrhundert
Was bedeutet Gero?
Der Name geht auf längere Namen zurück, die mit Ger- beginnen.
Das alte Wort „ger“ bezeichnet einen Speer. Es begegnet in mehreren überlieferten Personennamen, etwa in Gerhard. Gero ist eine kurze Form aus diesem Namenskreis und kann heute selbst als vollständiger Vorname verwendet werden.
Dabei übernimmt Gero nicht automatisch die ganze Bedeutung jedes längeren Namens. Bei Gerhard kommt beispielsweise noch ein weiterer Bestandteil hinzu. Für Gero ist die Verbindung zum Speer die gemeinsame Grundlage. Ein „mutiger Krieger“ ist daraus als feste Namensübersetzung nicht abzuleiten.
Ein kurzer Name, der nicht überall häufig ist
Gero ist in Deutschland bekannt, gehört aber zu den weniger verbreiteten Jungennamen.
In Knud Bielefelds Rückschau erreichte Gero im Jahr 2015 erstmals die Top 500 der Jungennamen. Auf seiner Namensseite nennt er außerdem mindestens 700 Vergaben als ersten Vornamen seit 2010. Die Angaben beruhen auf seiner Namenssammlung, nicht auf einer vollständigen amtlichen Zählung.
Ein Name kann also seit Jahrhunderten bekannt sein und bei heutigen Geburten trotzdem eher selten vorkommen. Bei Gero liegen zwischen dem mittelalterlichen Namensträger im Kölner Dom und dem Einstieg in eine moderne Top-500-Liste fast tausend Jahre.
Was hat Gero mit dem Kölner Dom zu tun?
Das Gerokreuz trägt den Namen des Erzbischofs, der es stiftete.
Gero lebte im 10. Jahrhundert. Das große Holzkreuz stand zunächst im Alten Dom in der Nähe seines Grabes. Später wurde es in den heutigen Dom übernommen und an die Ostwand der Kreuzkapelle versetzt.
Das Besondere ist die Darstellung Christi: Der Kopf sinkt nach vorn, die Augen sind geschlossen. Zu sehen ist der gestorbene Christus, nicht ein aufrechter Sieger. Der Kölner Dom beschreibt das Werk als eine frühe erhaltene Darstellung dieser Art in monumentaler Größe.
Auch die späteren Veränderungen lassen sich noch erkennen. Die Strahlensonne hinter dem Kreuz und der Marmoraltar kamen erst 1683 hinzu. Der Name Gero erzählt hier also von einem Menschen; das Kunstwerk bekam über die Jahrhunderte weitere Schichten seiner Geschichte.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: alte deutsche Kurzform, Speer-Bestandteil und Aussprache
- Knud Bielefeld: Gerhard als Ausgangsname und historische Vergabeentwicklung
- Kölner Dom: Stiftung, Geschichte und Darstellung des Gerokreuzes
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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