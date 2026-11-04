Daniela: Bedeutung, Herkunft, Aussprache und Namenstag

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Daniela ist die weibliche Form von Daniel und bringt dessen biblische Geschichte mit. Mit ihren vier Sprechsilben bietet sie viel Klang – und mit Dani oder Ela gleich mehrere kurze Formen für den Alltag.

Daniela auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Hebräisch; weibliche Form von Daniel Bedeutung Gott ist mein Richter Namenstag 21. Juli

Was hinter der Bedeutung von Daniela steckt

Daniela gehört zu den Namen, in denen eine ganze Aussage über Gott steckt: „Gott ist mein Richter“.

Der Ursprung liegt beim hebräischen Daniel. Der Bestandteil El steht für Gott; der andere Namensteil gehört zum Richten und Rechtsprechen. Daniela übernimmt diese Bedeutung in einer weiblichen Namensform.

In Deutschland war Daniela besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitet. Zugleich begegnet euch der Name in verschiedenen europäischen Sprachen. Wenn ihr einen Namen sucht, der auch in einer mehrsprachigen Familie vertraut ist, könnt ihr die jeweiligen Formen und Aussprachen miteinander vergleichen.

Aussprache und Schreibweise von Daniela

Auf Deutsch wird Daniela meist „da-ni-EE-la“ gesprochen.

Die Betonung liegt auf dem E, und das I davor bleibt hörbar. Wenn ihr den Namen langsam sprecht, ergeben sich Da-ni-e-la als vier Sprechsilben.

Kosenamen und verwandte Formen Dani und Ela bieten sich als vertraute Kurzformen an; auch Nela wird zur Daniela-Familie gerechnet. Daniella ist eine Schreibvariante. Danielle ist die französische Form und wird dort anders ausgesprochen als Daniela.

Welche Namen passen zu Daniela?

Wenn euch Daniela gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Daniel ist die männliche Ausgangsform und erklärt die gemeinsame Bedeutung. Daria teilt den Anfang DA, hat aber eine andere Herkunft. Alina bietet ebenfalls einen weichen Klang mit deutlich betonter Mitte.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Daniela Marie: Marie setzt nach dem längeren Rufnamen einen kurzen zweiten Schwerpunkt.

Marie setzt nach dem längeren Rufnamen einen kurzen zweiten Schwerpunkt. Daniela Sophie: Der Akzent am Ende von Sophie gibt der Kombination einen anderen Ausklang.

Der Akzent am Ende von Sophie gibt der Kombination einen anderen Ausklang. Daniela Liv: Der einsilbige Zweitname bildet einen deutlichen Kontrast zu den vier Sprechsilben. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Daniela Namenstag?

Ein gebräuchlicher Namenstag für Daniela ist der 21. Juli.

Er gehört zum biblischen Propheten Daniel. Das Bistum Augsburg nennt Daniela ausdrücklich unter den weiblichen Formen, die an diesem Tag Namenstag feiern.

Bekannte Personen mit dem Namen Daniela

Daniela Drescher ist Illustratorin und Kinderbuchautorin. Von ihr stammen unter anderem die Geschichten von Giesbert sowie die Bilderbücher rund um Pippa und Pelle.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann