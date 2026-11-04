Willow: Bedeutung und Herkunft des englischen Naturnamens

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Willow bedeutet „Weide“ und bringt als Mädchenname ein Naturbild aus dem Englischen mit. Besonders die Aussprache macht seinen Klang aus: Das W und der Ausklang unterscheiden sich vom Deutschen.

Willow auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Englisch Bedeutung Weide Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Die Weide als Namensbild

Willow übernimmt das englische Wort für den Weidenbaum direkt als Vornamen.

Das Wort geht auf altenglische Formen wie welig zurück. Gemeint ist der Weidenbaum mit seinen oft biegsamen Zweigen.

Wenn ihr ihn mit eurem Familiennamen ausprobiert, achtet besonders auf das englische W und die Endung. Im Deutschen werden diese Laute manchmal anders gelesen; eine kurze Aussprachehilfe kann beim ersten Kennenlernen nützlich sein.

Aussprache und Schreibweise von Willow

Im Englischen klingt Willow ungefähr wie „WIL-ou“, mit Betonung auf der ersten Silbe.

Beim W werden die Lippen rund, statt wie beim deutschen W an die oberen Zähne zu kommen. Das Ende klingt ungefähr wie das englische Wort „low“.

Kosenamen und verwandte Formen Will oder Lolo wären persönliche Kosenamen. Wenn euch dagegen Willo ohne W am Ende begegnet, steckt dahinter ein eigener friesischer Jungenname. Willow mit abschließendem W gehört zum englischen Wort für die Weide.

Welche Namen passen zu Willow?

Wenn euch Willow gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Ivy ist ebenfalls ein englischer Pflanzenname und bedeutet Efeu. Flora greift das Naturthema mit einer lateinischen Namensgeschichte auf. Lilly passt klanglich und erinnert über Lily an die Lilie.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Willow Jane: Der einsilbige zweite Name ergänzt die zwei Silben ohne weitere Länge.

Der einsilbige zweite Name ergänzt die zwei Silben ohne weitere Länge. Willow Emilia: Die längere Ergänzung beginnt mit einem Vokal und verändert den Sprechrhythmus.

Die längere Ergänzung beginnt mit einem Vokal und verändert den Sprechrhythmus. Willow Claire: Mit der einsilbigen Claire bekommt die Kombination einen kurzen, klaren Abschluss. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Willow Namenstag?

Ein allgemein etablierter christlicher Namenstag für Willow ist nicht belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Willow

Willow Smith ist eine US-amerikanische Sängerin und Musikerin, die auch als WILLOW auftritt. Bekannt wurde sie mit „Whip My Hair“; später veröffentlichte sie unter anderem das Album „Copingmechanism“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann