Daria: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte des Mädchennamens

An etwas Gutem festhalten: Hinter Daria steckt ein schöner Gedanke. Der Name klingt weich und unkompliziert, seine Geschichte führt aber weit zurück — zu persischen Königen. Eine Spur findet ihr auch mitten in der Eifel.
Daria ist die weibliche Form von Darius. Im Deutschen klingt der Name meist DAA-ri-a. Darja und Dascha gehören ebenfalls zu seiner Namensfamilie. Weitere Ideen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Daria auf einen Blick
Fünf Buchstaben und eine Bedeutung mit sehr alten persischen Wurzeln.
|Herkunft
|Altpersisch, über Darius beziehungsweise Dareios
|Bedeutung
|Sinngemäß „die das Gute festhält“
|Geschlecht
|Weiblicher Vorname
|Aussprache
|Im Deutschen meist DAA-ri-a
|Verwandte Formen
|Darja, Dariya, Daryna, Tarja; Koseform Dascha
|Namenstag
|25. Oktober im katholischen Kalender
Was Daria mit dem Guten verbindet
Im ursprünglichen Namen stecken die Wörter für „halten“ und „gut“.
Darius geht auf den altpersischen Königsnamen Dārayavauš zurück. Über das griechische Dareios und das lateinische Darius entstanden die heute vertrauten Formen. Für Daria lässt sich die Bedeutung sinngemäß als „die das Gute festhält“ wiedergeben. Auch „Besitzerin des Guten“ beschreibt diesen Gedanken.
In slawischen Sprachen gibt es unter anderem Darja; Dascha ist eine Koseform davon. Das ukrainische Daryna und das finnische Tarja sind ebenfalls verwandt. Bei Darja zieht ihr die Laute stärker zusammen als beim deutschen DAA-ri-a.
Eine Daria mitten in der Eifel
In Bad Münstereifel trägt die Stiftskirche den Namen St. Chrysanthus und Daria.
Die beiden werden als frühchristliches Märtyrerehepaar verehrt. Der Überlieferung nach starben sie für ihren Glauben. In Bad Münstereifel sind sie Kirchen-, Pfarr- und Stadtpatrone. Ihre Reliquien liegen in einem Schrein in der Krypta, also unter der Kirche.
Die Reliquien machten den Ort schon im 9. Jahrhundert zu einem Ziel für Pilger. Wer heute durch die Altstadt spaziert, kann die große romanische Kirche kaum übersehen. Im katholischen Kalender erinnert der 25. Oktober an Daria.
Knud Bielefeld schätzt rund 4.900 Vergaben von Daria als erstem Vornamen in Deutschland für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025. Andere Schreibformen werden getrennt gezählt. Seine Namenssammlung ist keine vollständige amtliche Zählung.
Klaviermusik hoch über dem Publikum
Daria van den Bercken bringt klassische Musik auch dorthin, wo niemand ein Konzert erwartet.
Die niederländische Pianistin entdeckte Händels Klaviermusik, als sie mit einer Grippe zu Hause lag. Die Stücke begeisterten sie so, dass sie dafür neue Zuhörer gewinnen wollte. Ihr Projekt hieß Handel at the Piano.
Dafür ging sie mit dem Klavier auf die Straße — und sogar in die Luft. Beim Virada-Cultural-Festival in São Paulo schwebte sie mit ihrem Instrument über dem Publikum und spielte Händel. In ihrem TED-Vortrag zeigt sie, wie aus ihrer Liebe zu dieser Musik eine ziemlich ungewöhnliche Konzertidee wurde.
Quellen und Datenstand
- Rüdiger Schmitt, Encyclopaedia Iranica: sprachwissenschaftliche Erklärung von Darius
- Knud Bielefeld: Daria, Namensfamilie und katholischer Namenstag
- Knud Bielefeld: Deutschland, erste Vornamen 2010–2025; abgerufen am 30. September 2026
- Daria: ergänzender Vergleich von Aussprache und Koseform; weitere Bedeutungsangaben kritisch geprüft
- Stadt Bad Münstereifel: Stiftskirche und Verehrung von Chrysanthus und Daria
- TED: Daria van den Bercken und Handel at the Piano
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