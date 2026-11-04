Claudia: Bedeutung, römische Herkunft und Namenstag

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Claudia gehört zu den Vornamen mit einer Geschichte bis ins alte Rom. Der Name war ursprünglich die weibliche Form eines römischen Familiennamens. Wer ihn mag, findet heute eine international vertraute Schreibweise und mehrere Möglichkeiten für einen persönlichen Kosenamen.

Claudia auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft lateinisch; römischer Familienname Bedeutung weibliche Form von Claudius; möglicherweise zu „hinkend“ Namenstag 20. März

Ein römischer Familienname wird zum Vornamen

Claudia ist die weibliche Form von Claudius.

Die Claudier waren eine bekannte Familie im alten Rom. Ihre weiblichen Angehörigen trugen den Namen Claudia. Über diese Tradition wurde aus der Familienbezeichnung später ein eigenständiger Vorname. Auch im Neuen Testament wird eine Frau namens Claudia kurz erwähnt.

Claudius wird häufig mit dem lateinischen Wort claudus verbunden, das „hinkend“ bedeutet. Ob der alte Familienname tatsächlich daraus entstand, ist nicht sicher geklärt.

Aussprache und Schreibweise von Claudia

Im Deutschen wird Claudia gewöhnlich KLAU-dja gesprochen.

Das AU klingt wie in „Haus“, die Betonung liegt am Anfang. D und I gehen vor dem letzten A oft eng ineinander über. In anderen Sprachen kann der Name etwas anders klingen, etwa mit deutlicher getrennten Vokalen.

Kosenamen und verwandte Formen Klaudia ist dieselbe Namensform mit K. Im Französischen findet ihr unter anderem Claudine und Claudette. Claudi ist ein naheliegender Kosename im Deutschen. Auch Dina begegnet als Kurzform in der weiteren Namensfamilie.

Welche Namen passen zu Claudia?

Wenn euch Claudia gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Clara teilt den deutlichen Anfang mit C und einen klassischen Klang. Carla beginnt ebenfalls mit C und ist ähnlich knapp.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Claudia Sophie: Die beiden Namen haben unterschiedliche Betonungsverläufe.

Die beiden Namen haben unterschiedliche Betonungsverläufe. Claudia Elisabeth: Die längere zweite Form ergänzt den kompakten Anfang.

Die längere zweite Form ergänzt den kompakten Anfang. Claudia Marie: Das M setzt nach dem offenen A einen gut hörbaren neuen Anfang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Claudia Namenstag?

Ein belegter Namenstag ist der 20. März.

Er erinnert an die heilige Claudia, eine frühchristliche Märtyrin, die gemeinsam mit Gefährtinnen verehrt wird.

Bekannte Personen mit dem Namen Claudia

Claudia Schiffer ist ein deutsches Model. Bekannt wurde sie unter anderem durch internationale Modekampagnen und ihre Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann