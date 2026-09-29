Carla: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Die Reporterin aus Bibi Blocksbergs Neustadt heißt Karla Kolumna — mit K. Die italienische Tänzerin Carla Fracci schrieb ihren Vornamen mit C. Beide Formen gehören zum selben Namen. Clara sieht dagegen fast genauso aus wie Carla, hat aber eine andere Herkunft.
Carla ist die weibliche Form von Carl oder Karl. In unserer Babynamenliste von A bis Z hat der Mädchenname seinen eigenen Eintrag.
Carla auf einen Blick
Carla und Karla klingen im Deutschen gleich. Beide gehören zur Namensfamilie von Karl.
|Herkunft
|Weibliche Form von Carl/Karl; Carla ist auch in Italien, Spanien und Portugal gebräuchlich
|Bedeutung
|Die alten Erklärungen für Karl führen zu „Mann“ oder möglicherweise zum Wort für „Heer“
|Aussprache
|„Kar-la“, zwei Silben
|Schreibweisen und Familie
|Carla, Karla; verwandt mit Carola, Caroline und Charlotte
|Namenstag
|Unter anderem 4. November, über Karl Borromäus
Was bedeutet Carla?
Die Bedeutung hängt davon ab, wie man den alten Namen Karl erklärt.
Lange wurde Karl auf ein altes Wort für „Mann“ oder „Ehemann“ zurückgeführt. Daher kommt auch die Deutung „freie Frau“ für Carla. Eine andere Erklärung führt zu einem germanischen Wort für „Heer“. Welche Wortwurzel tatsächlich am Anfang stand, ist nicht sicher.
Zur selben Familie gehören auch Carola, Caroline und Charlotte. Carla wird außerdem in Italien, Spanien und Portugal verwendet. Das C gibt dem Namen keine andere Bedeutung als das K.
Carla ist nicht Clara
Vertauscht ihr das r und das l, entsteht ein anderer Name.
Clara kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „hell“, „klar“ oder „berühmt“. Carla gehört dagegen zu Karl. Auf dem Papier liegen die beiden Namen dicht beieinander, ihre Geschichten gehen aber getrennte Wege.
Carla Fracci wollte als Kind Friseurin werden
Die spätere Ballerina hatte zunächst einen ganz anderen Berufswunsch.
Als Kind träumte Carla Fracci davon, Friseurin zu werden. Dann bestand sie die Aufnahmeprüfung der Ballettschule an der Mailänder Scala. Ihr Vater arbeitete bei der Straßenbahn; die kleine Carla wurde deshalb „la tranvierina“ genannt.
Später tanzte sie mit Partnern wie Rudolf Nurejew auf den großen Bühnen der Welt. Besonders berühmt wurde sie als Giselle. Von 2000 bis 2010 leitete sie das Ballett der Oper in Rom.
Die Karla mit K kennt ihr vielleicht schon aus dem Kinderzimmer: Karla Kolumna ist die rasende Reporterin in den Geschichten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen.
Ein Comeback für beide Schreibweisen
Carla und Karla waren schon Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt. Seit den Neunzigerjahren werden sie wieder häufiger gewählt.
In Deutschland liegt die Schreibweise mit C vorn. Knud Bielefeld nennt seit 2010 mindestens 11.800 Vergaben von Carla als ersten Vornamen. Für Karla sind es mindestens 7.000.
Die Zahlen stammen aus Bielefelds Auswertung von Geburtsmeldungen, nicht aus einer vollständigen amtlichen Zählung. Carla und Karla werden getrennt erfasst.
In Katalonien verlief die Entwicklung zuletzt anders: Das Statistikamt zählte 2005 noch 1.123 neugeborene Mädchen namens Carla, 2025 waren es 132. Dort wurde der Name also deutlich seltener gewählt.
Namenstag am 4. November
Der Namenstag von Carla wird häufig dem Gedenktag für Karl Borromäus zugeordnet.
Der Erzbischof von Mailand lebte im 16. Jahrhundert. Sein Gedenktag am 4. November gilt auch für weibliche Formen des Namens Karl. Darum findet ihr das Datum ebenso bei Carla und Karla.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Karla/Carla, Namensgeschichte und Abgrenzung zu Clara
- Behind the Name: Carla als weibliche Form in mehreren Sprachen
- Behind the Name: Clara und ihre eigene lateinische Herkunft
- Knud Bielefeld: Carla und Karla als erste Vornamen seit 2010, abgerufen im September 2026
- Statistisches Amt Kataloniens: Geburtenstatistik für Carla, Jahrgänge 1997 bis 2025
- Rai Cultura: Carla Fraccis Weg von der Ballettschule auf internationale Bühnen
- Treccani: Carla Fracci und die Jahre am Opernhaus Rom
- Bibi Blocksberg: Karla Kolumna, die Reporterin aus Neustadt
- Bistum Augsburg: Karl Borromäus und sein Gedenktag am 4. November
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