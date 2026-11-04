Kiyan: Bedeutung, persische Herkunft und Aussprache

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Kiyan hat persische Wurzeln und eine königliche Bedeutung. Das Y macht die Schreibweise gut erkennbar, gesprochen fügt es sich als weicher Übergang zwischen die beiden Silben. Wenn euch Kian gefällt, ihr aber gerade diese Form sucht, lohnt sich ein Blick auf ihre Herkunft.

Kiyan auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft persisch Bedeutung königlich; Könige Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Die persische Geschichte hinter Kiyan

Kiyan gehört zur persischen Namensfamilie rund um Kian.

Im Persischen wird der Name mit Königen und königlicher Würde verbunden. Als kurze deutsche Erklärung passen deshalb „königlich“ oder „Könige“.

Kian begegnet euch außerdem als Name mit irischen Wurzeln. Dort führt die Spur zu Cian und zur Bedeutung „alt“ oder „beständig“. Bei Kiyan steht in den Namensquellen vor allem der persische Weg im Vordergrund.

Aussprache und Schreibweise von Kiyan

Eine mögliche Aussprache ist ki-JAAN, mit dem stärkeren Gewicht auf der zweiten Silbe.

Das Y klingt dabei wie ein J. Sagt beim Vorstellen ruhig einmal dazu, welche Aussprache ihr gewählt habt.

Kosenamen und verwandte Formen Kian ist eine andere Umschrift des persischen Namens. Kiyan und Kian können deshalb denselben Ursprung haben. Als persönliche Kosenamen könnt ihr Ki oder Kiki ausprobieren; das sind Anregungen für zu Hause.

Welche Namen passen zu Kiyan?

Wenn euch Kiyan gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Kian hat dieselben persischen Wurzeln und eine knappere Schreibweise. Kilian teilt den Anfang Ki-, hat aber eine andere Herkunft.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Kiyan Alexander: Der lange zweite Name gibt den zwei Silben von Kiyan mehr Raum.

Der lange zweite Name gibt den zwei Silben von Kiyan mehr Raum. Kiyan Emil: Die beiden unterschiedlichen Anfänge lassen sich gut voneinander hören.

Die beiden unterschiedlichen Anfänge lassen sich gut voneinander hören. Kiyan David: Das D setzt nach dem weichen Ende einen deutlichen neuen Anfang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Kiyan Namenstag?

Für Kiyan ist kein eigener verlässlich zugeordneter Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Kiyan

Kiyan Khoshoie ist ein schweizerisch-iranischer Tänzer und Choreograf. Er entwickelt eigene Tanzproduktionen und arbeitet unter anderem mit dem Theater St. Gallen zusammen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann