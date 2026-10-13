Alea: Bedeutung, Herkunft und die verschiedenen Namenswurzeln

Alea hat nur vier Buchstaben und klingt trotzdem nicht knapp: A-le-a lässt jeden Vokal hören. Hinter dem Mädchennamen stehen verschiedene Erklärungen. Im deutschen Vornamenlexikon wird er mit alten Namen auf „Adel-“ verbunden; im Englischen kann er zur Familie von Aaliyah gehören.
Mit drei Silben ist Alea länger als die ähnlich geschriebene Lea. Weitere Namen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Alea auf einen Blick
Bei Alea hängt die Bedeutung davon ab, welcher Namensgeschichte ihr folgt.
|Verwendung
|Mädchenname
|Eine Herkunft
|Friesische Kurzform von Namen mit Adel-
|Weitere Namenslinie
|Im Englischen eine Variante von Aaliyah
|Mögliche Bedeutungen
|Über Adel- „edel“; über die arabische Namenslinie „hoch“ beziehungsweise „erhaben“
|Aussprache
|Im Deutschen meist A-le-a, drei Silben; Betonung kann variieren
|Bekannte Romanfigur
|Alea aus Tanya Stewners Reihe „Alea Aquarius“
Was bedeutet Alea? Zwei unterschiedliche Wege
„Edel“ und „erhaben“ gehören bei Alea zu unterschiedlichen sprachlichen Erklärungen.
Das Vornamenlexikon von wissen.de führt Alea als friesische Kurzform von Namen mit „Adel-“ auf. Dahinter steht der alte deutsche Namensbestandteil für „edel“.
Behind the Name ordnet Alea im englischen Gebrauch als Variante von Aaliyah ein. Dieser Name gehört zu einer arabischen Namensfamilie mit der Bedeutung „hoch“ oder „erhaben“.
Drei Vokale, die den Klang bestimmen
Im Deutschen werden die drei Vokale von Alea gewöhnlich einzeln gesprochen.
A-le-a hat einen anderen Rhythmus als die zweisilbige Lea. Im englischen Gebrauch ist eine Aussprache ähnlich „a-LIE-a“ dokumentiert.
Wie verbreitet ist Alea in Deutschland?
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 6.500 Vergaben von Alea als ersten Vornamen in Deutschland.
Sein Trenddiagramm zeigt für Alea in diesem Zeitraum einen Aufwärtstrend.
Die Angabe ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung. Sie zählt Alea als ersten Vornamen; andere Schreibweisen und Zweitnamen sind nicht enthalten.
Alea Aquarius: eine Heldin aus dem Wasser
Viele Kinder begegnen dem Namen in Tanya Stewners Buchreihe „Alea Aquarius“.
Der erste Band „Der Ruf des Wassers“ erschien 2015 bei Oetinger. Alea schließt sich darin den Kindern der Alpha Cru an, die auf einem Segelboot unterwegs sind. Die Geschichte gehört zu einer fantastischen Meermädchen-Reihe.
Quellen und Datenstand
- wissen.de, Vornamenlexikon: Alea als friesische Kurzform
- Behind the Name: englische Namenslinie und Aussprache von Alea
- Behind the Name: arabische Wurzel der Aaliyah-Namensfamilie
- Baby-Vornamen: deutsche Aussprache von Alea
- Knud Bielefeld: Alea – Erstnamenvergaben 2010–2025
- Tanya Stewner: Alea Aquarius – Der Ruf des Wassers
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗