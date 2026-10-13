Alena: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Helena und Magdalena

Alena und Alina sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Für Alena führen die Namensgeschichten aber besonders zu Helena und Magdalena. Je nachdem, welcher Ausgangsname gemeint ist, begegnen euch Erklärungen rund um Licht oder um die Herkunft aus dem Ort Magdala.
Alena, Alina und Lena unterscheiden sich in Schreibweise und Herkunft. Weitere Namen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Alena auf einen Blick
Alena wird als Kurzform verschiedener Namen und als eigene Sprachform verwendet.
|Verwendung
|Mädchenname
|Ausgangsnamen
|Magdalena und Helena
|Bedeutung
|Über Magdalena „aus Magdala stammend“; über Helena traditionell „die Leuchtende“
|Sprachlicher Gebrauch
|Unter anderem Deutsch, Tschechisch, Slowakisch und Slowenisch; außerdem belarussische Form der Helena-Familie
|Aussprache
|Drei Silben; im Tschechischen A-le-na mit Betonung am Anfang
|Verwandte Form
|Alenka
|Namenstage
|Je nach Kalender etwa 17. Juni, 13. August oder 27. März
Welche Bedeutung hat Alena?
Die Erklärung hängt davon ab, ob Alena über Magdalena oder über Helena hergeleitet wird.
Knud Bielefeld beschreibt Alena als tschechische und ungarische Kurzform von Magdalena. Bei diesem Ausgangsnamen geht es ursprünglich um die Herkunft aus Magdala. „Die aus Magdala Stammende“ ist deshalb eine nachvollziehbare Erklärung dieser Namenslinie.
Behind the Name führt daneben die Verbindung zu Helena auf. Für diese Familie ist „die Leuchtende“ eine traditionelle Deutung. Die genaue sprachliche Herkunft des alten griechischen Namens ist allerdings nicht abschließend geklärt. Im belarussischen Gebrauch wird Alena ebenfalls der Helena-Familie zugeordnet.
So unterscheiden sich Alena, Alina und Lena
Alena und Alina haben drei Silben, Lena hat zwei.
Alena wird mit e in der Mitte geschrieben, Alina mit i.
Auch die Betonung unterscheidet sich je nach Sprache: Für die tschechische und slowakische Form ist eine Betonung auf der ersten Silbe dokumentiert, bei der belarussischen Form liegt sie auf der mittleren.
Alenka ist eine verwandte Form von Alena.
Wie häufig wird Alena vergeben?
Für 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 3.500 Vergaben von Alena als ersten Vornamen in Deutschland.
Alina wird in der Auswertung getrennt erfasst.
Die Zahl ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung und keine vollständige amtliche Zählung.
Warum es mehrere Namenstage für Alena gibt
Namenstagskalender verschiedener Länder verwenden für Alena unterschiedliche Termine.
Behind the Name nennt den 17. Juni für Österreich, den 13. August für Tschechien und den 27. März für die Slowakei.
Eine bekannte Alena aus der Wissenschaft
Die Medizinethikerin Alena Buyx trägt den Namen.
Sie ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Zu ihrer Arbeit gehören Fragen danach, wie medizinische Entscheidungen und neue Technologien verantwortungsvoll gestaltet werden können.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Alena – Verbindung zu Magdalena
- Behind the Name: Alena – Ausgangsnamen, Aussprache und Namenstage
- Behind the Name: belarussische Form Alena
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Bedeutungswege über Helena und Magdalena
- Knud Bielefeld: Alena – Erstnamenvergaben 2010–2025
- Technische Universität München: Alena Buyx
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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