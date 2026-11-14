Leinsamen in der Schwangerschaft: Was ist beim Essen wichtig?

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Darfst du in der Schwangerschaft Leinsamen essen? Ob ein paar Samen im Brot stecken oder du sie regelmäßig gegen Verstopfung nehmen möchtest, macht einen Unterschied. Wenn du Leinsamen fürs Müsli kaufen willst, schau kurz auf die Packung. Manche Produkte sind nur zum Kochen und Backen gedacht.

Auf einen Blick Geschrotet bedeutet, dass die Samen zerkleinert wurden.

Steht auf der Packung, dass die Samen erhitzt werden müssen, verwende die Samen beim Kochen oder Backen.

Wenn du Leinsamen gezielt gegen Verstopfung einnehmen willst, besprich vorher, was in deiner Schwangerschaft sinnvoll ist.

Ganze und geschrotete Leinsamen im Alltag

Wenn Leinsamen zerkleinert werden, kann daraus Blausäure frei werden. Beim Backen oder Kochen sinkt das Risiko. Das ist ein Grund, warum auf manchen Packungen ein Hinweis zum Erhitzen steht.

Ganze Samen setzen beim Verzehr weniger Blausäure frei, solange sie ganz bleiben. Auch Kauen kann die Samen öffnen. Wenn auf der Packung steht, dass du sie nur zum Kochen und Backen verwenden sollst, streu sie nicht roh über den Joghurt. Du kannst sie stattdessen von Anfang an mit in den Brotteig geben oder im warmen Frühstücksbrei mitkochen.

Wie viel ist beim Essen sinnvoll?

Die Mengenangaben des Bundesinstituts für Risikobewertung beziehen sich auf Erwachsene allgemein. Daraus lässt sich keine eigene Tagesmenge für die Schwangerschaft ableiten.

Das Institut empfiehlt Erwachsenen höchstens 20 Gramm Leinsamen pro Tag. Dabei berücksichtigt es auch Cadmium, ein Schwermetall, das sich in Leinsamen anreichern kann. Für deinen Alltag hilft es, Leinsamen als Zutat zu sehen. Du kannst zum Beispiel zwischendurch Haferflocken, Vollkornbrot, Obst oder Gemüse wählen, wenn du mehr Ballaststoffe essen möchtest.

Wenn du wegen Verstopfung nach Leinsamen suchst

Dass die Verdauung in der Schwangerschaft langsamer wird, kann lästig sein. Für den Anfang können ballaststoffreiche Mahlzeiten, regelmäßiges Trinken und Bewegung helfen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur empfiehlt die Anwendung von Leinsamen als pflanzliches Arzneimittel in der Schwangerschaft wegen fehlender Daten nicht. Wenn du Leinsamen regelmäßig als Abführmittel nehmen möchtest oder die Beschwerden länger anhalten, kannst du mit deiner Hebamme oder deiner Arztpraxis besprechen, was zu dir passt. Weitere alltagstaugliche Anregungen findest du bei unseren Tipps bei Verdauungsbeschwerden in der 22. SSW und im Ratgeber zum zweiten Trimester.

Wenn du auch bei anderen Zutaten fürs Müsli oder Frühstück nachschauen möchtest, findest du im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft Ratgeber zu Honig, Tiefkühlbeeren und weiteren Lebensmitteln.

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