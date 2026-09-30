Segway Navimow: Rasenpflege als Teil eines familienfreundlichen Gartens

Bei einem familienfreundlichen Garten denken wir meist an einen Ort, an dem die Eltern auf der Terrasse entspannen, während die Kinder genügend Platz zum freien Spielen haben. Ein solcher Garten muss jedoch auch sicher sein. Stabile Zäune und gepflegte Grünflächen schaffen einen geschützten Rückzugsort für die ganze Familie.
Dazu gehört die regelmäßige Pflege des Gartens, einschließlich des Rasens, der als Teil der Außenfläche häufig unterschätzt wird. Wenn euch der Arbeitsaufwand zu groß erscheint, könnt ihr heute auf automatisierte Produkte zurückgreifen, etwa auf einen Roboter, der den Rasen mit hoher Präzision für euch mäht. Segway Navimow ist ein Beispiel dafür. Moderne Technologien kartieren die Gartenfläche und optimieren den Betrieb. Gleichzeitig ist das System auf einen sicheren Einsatz in Haushalten mit Kindern und Haustieren ausgelegt. Sehen wir uns an, wie es euch bei der Rasenpflege unterstützen kann.
Rasenmähen ohne manuelles Eingreifen
Der Mähroboter ist so konzipiert, dass er ohne manuelle Eingriffe arbeitet.
Ihr könnt euch anderen Aufgaben im Haus widmen oder sogar unterwegs sein, während der Roboter nach den aktuellen Einstellungen seine Arbeit erledigt. Segway Navimow stattet seine Geräte mit Funktionen wie „Auto-Recharge and Resume“ aus. Bei niedrigem Akkustand fährt der Mähroboter zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang nach dem vollständigen Aufladen fort.
Über die mit dem Roboter verbundene App könnt ihr einen individuellen Mähplan erstellen, Zeiten nach Bedarf festlegen und jederzeit ändern. Darüber hinaus lässt sich die Mähpräzision anpassen, sodass bestimmte Bereiche bei festgestellten Unregelmäßigkeiten intensiver bearbeitet werden.
Navimow erkennt und umfährt die meisten Hindernisse
Seht euch Navimow-Modelle mit Technologien wie VisionFence™ an. Damit erkennt der Roboter Hindernisse wie Bäume oder Gartenmöbel und umfährt sie, indem er seine Route neu plant.
Sensoren und Kameras erfassen die Umgebung in Echtzeit, einschließlich Blumen und anderer Pflanzen – und tragen so dazu bei, die Bepflanzung im Garten zu schützen.
Neben unbeweglichen Hindernissen kann sich Navimow auch auf Kinder oder Haustiere in der Umgebung einstellen. Das macht ihn zu einer guten Option für Familien, die ihren Garten sicher pflegen möchten. Fortschrittliche Modelle nutzen KI-Algorithmen, die den Roboter sofort stoppen, wenn sich ein Kind oder Haustier nähert.
Dennoch empfiehlt sich der Betrieb bei Tageslicht, da nachts kleine Tiere wie Igel durch den Garten streifen können. Igel rollen sich bei Gefahr häufig zusammen, anstatt zu fliehen, und werden deshalb unter Umständen selbst von Sensoren übersehen.
Lösungen für jede Rasenfläche
Segway Navimow bietet verschiedene Mähroboter für unterschiedliche Anforderungen. Segway Navimow bietet Mähroboter für unterschiedliche Anforderungen an.
Ein Basismodell wie die Navimow i-Serie eignet sich für kleinere Gärten mit Flächen von bis zu 800 m². Für größere Grundstücke stehen die H-Serie (bis 3.000 m²) und die X-Serie (2.000 bis 5.000 m²) zur Verfügung. Bei komplexem Gelände – etwa vielen Hindernissen, engen Passagen oder Hanglagen – sind Modelle mit LiDAR-Navigation wie die i2 LiDAR-Serie oder Allrad-Modelle die richtige Wahl.
Ihr könnt auch mehrere Roboter zur Pflege der Rasenfläche einsetzen. Durch die App-Anbindung lässt sich ihr Betrieb leicht individuell steuern. Teilt den Rasen dazu in bestimmte Bereiche ein; die Geräte mähen anschließend nach euren Vorgaben und Zeitplänen. Diese Methode eignet sich besonders für Gärten, die nicht ausschließlich aus Rasen bestehen, sondern auch Blumenbeete und schmale Wege enthalten.
Navimow unterstützt bei der Pflege der Rasenkanten
Mit der Navimow-App lasst ihr den Roboter den Garten mithilfe seines Begrenzungssystems kartieren. Da das Gerät kabellos arbeitet, kann es sich frei über die Rasenfläche bewegen.
Dennoch muss es die Grenzen kennen, damit es weder stecken bleibt noch beschädigt wird.
Virtuelle Begrenzungen verhindern beispielsweise, dass der Roboter in einen Pool fährt oder Blumen mäht. Auch Kinderspielflächen können als Sperrzonen festgelegt werden.
Diese Routen lassen sich nach jeder Umgestaltung des Gartens anpassen. Regelmäßige Softwareupdates verbessern den Betrieb laufend und ermöglichen effizientere, energiesparende Wege. Falls während des Mähens plötzlich Regen einsetzt, müsst ihr euch ebenfalls keine Sorgen machen: Bei schlechtem Wetter stoppt der Roboter und kehrt zur Ladestation zurück. Navimow-Geräte verfügen über eine intelligente Wetterreaktion, die Vorhersagen berücksichtigt und auch auf unerwartete Wetteränderungen reagieren kann.
Einfache Einrichtung und Wartung
Herkömmliche Rasenmäher benötigen häufige Wartung und Reinigung, um zuverlässig zu funktionieren. Mähroboter wie Navimow sind dagegen pflegeleicht.
Nach dem Kauf müsst ihr das Gerät lediglich mit der Navimow-App verbinden. Diese führt euch durch die Einrichtung, von der Kartierung des Rasens bis zur Anpassung des Mähplans.
Auch die Reinigung ist unkompliziert, weil der Roboter das Gras nicht sammelt, sondern Mulch erzeugt und auf der Fläche verteilt. Einmal pro Woche könnt ihr lose Rückstände mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch entfernen. Dabei lassen sich gleichzeitig die Messer kontrollieren, die entsprechend den Herstellerhinweisen möglicherweise ersetzt werden müssen. Wie häufig dies notwendig ist, hängt davon ab, wie oft und wie lange der Roboter mäht.
Auch wenn der Mähroboter ohne manuelles Eingreifen arbeitet, solltet ihr regelmäßig prüfen, was im Garten geschieht, damit nicht plötzlich neue Hindernisse den Betrieb stören. Ein heruntergefallener Ast kann beispielsweise zum Problem werden. Ebenso können bestimmte Bereiche kleine Tiere zum Nestbau anziehen. Kontrolliert den Garten daher in regelmäßigen Abständen.
Fazit
Ein familienfreundlicher Garten ist ein Ort zum Entspannen, muss für größtmöglichen Komfort aber auch gepflegt werden. Dazu gehört ein einwandfreier Rasen. Mit den aktuellen Innovationen der Mähroboter von Segway Navimow lässt sich dieser Prozess automatisieren: Eine einfache Eingabe auf dem Smartphone genügt, um das Gerät bei Bedarf zum Mähen zu schicken, den Rasen gesund zu halten und den Garten als sicheren Ort für die Familie zu bewahren.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗