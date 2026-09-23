Igel im Garten entdeckt? So könnt ihr ihm im Herbst wirklich helfen

Ein Igel im Garten ist für Kinder eine aufregende Entdeckung – besonders, wenn er plötzlich zwischen Herbstblättern auftaucht. Am liebsten würden sie gleich näher herangehen und nachsehen, ob er ein Zuhause braucht. Meist hilft dem kleinen Gartenbesucher aber etwas anderes: ein ruhiger Platz, an dem er Nahrung und Schutz findet.
Wenn ihr euren Garten gemeinsam auf den Herbst vorbereitet, könnt ihr mit wenigen Handgriffen viel für Igel tun. Der Garten wird dabei auch für eure Kinder zu einem Ort voller Entdeckungen. Weitere Ideen dafür findet ihr in unserem Beitrag darüber, wie der Garten für Kinder zum Erlebnis wird. Und falls ein Igel tatsächlich Hilfe braucht, ist es gut zu wissen, worauf ihr achten solltet.
Igel im Garten entdeckt: Erst einmal beobachten
Entdeckt ihr abends einen Igel, beobachtet ihn mit etwas Abstand. Igel sind vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs; ein Tier auf Nahrungssuche gehört deshalb nicht automatisch in menschliche Obhut.
Auch eine Sichtung am Tag ist für sich genommen noch keine sichere Diagnose. Gerade junge Igel können im Herbst bei milder Witterung länger nach Futter suchen. Für Kinder lässt sich daraus ein schönes kleines Gartenritual machen: gemeinsam leise stehen bleiben, schauen, welchen Weg der Igel nimmt, und ihm Platz lassen. Anfassen, hinterherlaufen oder sein Versteck öffnen solltet ihr nicht.
Wer nach dem Beobachten noch Lust auf Herbstfarben hat, findet bei uns auch Ausmalbilder für gemütliche Nachmittage.
Ein bisschen Unordnung ist für Igel wunderbar
Eine ruhige Ecke mit Laub und Reisig kann für einen Igel wertvoller sein als ein perfekt aufgeräumtes Beet.
Unter Hecken und in solchen Haufen findet er Verstecke und kleine Tiere, von denen er sich ernährt. Heimische Pflanzen, ein Garten ohne Gift und Durchgänge zu benachbarten Gärten machen seinen Lebensraum zusätzlich freundlicher. Ihr müsst dafür nicht den ganzen Garten umgestalten. Vielleicht darf das Laub unter einer Hecke liegen bleiben, während auf der Spielfläche weiterhin Platz zum Toben ist.
Kinder können beim vorsichtigen Zusammenrechen helfen und erleben dabei, dass ein Garten auch für andere Lebewesen ein Zuhause sein kann. Schaut vor dem Mähen oder Umsetzen eines Laubhaufens nach, ob sich dort ein Tier versteckt.
Gut zu wissen: Mähroboter sollten nicht in der Dämmerung oder nachts fahren. Laubsauger können Tiere und ihre Nahrung gefährden. Offene Schächte und tiefe Gruben gehören abgedeckt; an Gartenteichen brauchen Tiere einen Weg zum Herausklettern. Wie ihr Wasser und Spielbereiche für Kinder absichert, lest ihr auch in unserem Beitrag Garten kindersicher machen.
Wasser anbieten – beim Füttern genauer hinschauen
Eine flache Schale mit frischem Wasser ist eine einfache Hilfe. Milch gehört nicht hinein: Sie ist für Igel ungeeignet.
Auch Obst, Gemüse und Essensreste sind kein passendes Igelfutter. Einen gesunden Gartenbesucher müsst ihr nicht vorsorglich jeden Abend füttern. Dauerhaftes Zufüttern kann sein natürliches Verhalten verändern; an Futterstellen können sich zudem Krankheiten übertragen.
Wenn ein Igel schwach wirkt oder ihr euch wegen eines Jungtiers Sorgen macht, holt euch Rat bei einer Igelstation, einem örtlichen Tierschutzverein oder einer tierärztlichen Praxis. Dort kann man mit euch klären, ob Futter nötig ist und was sich für dieses Tier eignet.
Wann braucht ein Igel wirklich Hilfe?
Bei sichtbaren Verletzungen, torkelndem Gang, Atemgeräuschen oder einem teilnahmslosen Tier solltet ihr zügig fachlichen Rat einholen.
Das gilt auch für offenbar verwaiste, sehr junge Igel. Beobachtet das Tier zunächst aus sicherer Entfernung, sofern es nicht unmittelbar gefährdet ist, und beschreibt einer Igelstation oder tierärztlichen Praxis, was ihr seht. Nehmt es nicht auf Verdacht mit nach Hause.
Wann ihr fachlichen Rat einholen solltet:
- Der Igel hat sichtbare Verletzungen oder blutige Stellen.
- Er torkelt, röchelt oder wirkt teilnahmslos.
- Ein sehr junger Igel scheint verwaist oder braucht offensichtlich Hilfe.
Eine Igelstation, ein örtlicher Tierschutzverein oder eine tierärztliche Praxis kann euch beim nächsten Schritt helfen.
Kindern könnt ihr dabei ganz schlicht erklären: Helfen heißt manchmal, Abstand zu halten und jemanden anzurufen, der sich mit Wildtieren auskennt. So nehmt ihr ihre Sorge ernst und gebt dem Igel die Hilfe, die er tatsächlich braucht.
Ein Igelhaus bauen: Ein kleines Familienprojekt
Habt ihr eine geschützte Ecke im Garten, könnt ihr dort zusätzlich ein Igelhaus aufstellen.
Ein Laub- und Reisighaufen ist ebenfalls ein guter Unterschlupf. Ein gebautes Haus sollte trocken stehen, vor Wind und Regen geschützt sein und einen ruhigen Platz unter einer Hecke bekommen. Als Füllung eignet sich trockenes Laub; Heu und Stroh empfiehlt der NABU dafür nicht.
Für unsere Infografik und die kostenlose PDF mit Materialliste und Bauanleitung haben wir eine eigene, einfache Holzbauweise zusammengestellt. Erwachsene übernehmen das Sägen, Bohren und Verschrauben. Kinder können beim Aussuchen des ruhigen Standorts und beim Sammeln von trockenem Laub mithelfen.
Ist das Haus später bewohnt, bleibt es geschlossen und ungestört.
Vielleicht zieht ein Igel ein, vielleicht wählt er lieber den Laubhaufen nebenan. Beides ist schön. Wenn ihr ihm Wasser, sichere Wege und ein paar stille Ecken lasst, habt ihr schon etwas Wertvolles für euren Gartenbesucher getan.
Quellen und weiterführende Informationen
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