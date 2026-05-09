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Ein Filmabend zuhause klingt erst einmal simpel: Fernseher an, Film auswählen, Snacks auf den Tisch – fertig. Kann man machen. Wird dann aber schnell genau das, was viele Eltern eigentlich vermeiden wollen: Kinder vor den Bildschirm setzen, während alle nur nebeneinander auf dem Sofa versinken. Dabei kann ein Wohnzimmer-Kino so viel mehr sein.

Mit ein bisschen Vorbereitung wird aus einem normalen Fernsehabend ein kleines Familien-Event. Nicht groß, nicht teuer, nicht kompliziert – aber liebevoll. Genau wie im echten Kino geht es nämlich nicht nur um den Film. Es geht um Vorfreude, Atmosphäre, Rituale, Snacks, Eintrittskarten, gedimmtes Licht und dieses besondere Gefühl: Heute machen wir etwas zusammen.

Und genau das spüren Kinder ziemlich schnell.

Warum ein Wohnzimmer-Kino mehr sein kann, als Fernsehen

Natürlich läuft am Ende ein Film. Aber der Unterschied liegt darin, wie ihr den Abend gestaltet. Wenn Kinder einfach nur vor den Bildschirm gesetzt werden, bleibt wenig hängen. Wenn sie aber mitentscheiden, vorbereiten, Eintrittskarten basteln, Snacks verkaufen oder sogar einen kleinen Werbeblock gestalten dürfen, wird daraus ein Erlebnis.

Dann ist der Film nicht die Beschäftigung, sondern der Höhepunkt eines gemeinsamen Abends. Ein Wohnzimmer-Kino kann ein kleiner Familienritus werden. Vielleicht immer freitags. Vielleicht an Regentagen. Vielleicht als Ferien-Highlight. Wichtig ist nicht, dass alles perfekt aussieht, sondern dass es sich besonders anfühlt.

Der erste Schritt: Der Film wird gemeinsam ausgesucht

Im echten Kino sucht man den Film nicht nebenbei aus. Man schaut ins Programm, überlegt, vergleicht und freut sich darauf. Genau dieses Gefühl könnt ihr zuhause nachbauen.

Jedes Familienmitglied darf einen Film vorschlagen. Die Vorschläge werden auf kleine Zettel geschrieben oder auf eine Tafel notiert. Danach wird abgestimmt. Wer möchte, kann sogar kleine „Filmplakate“ malen oder den Film kurz vorstellen: Worum geht es? Warum passt er heute gut? Ist er lustig, spannend oder gemütlich?

So entsteht schon vor dem Film das Gefühl: Wir entscheiden gemeinsam.

Wenn es oft Streit bei der Auswahl gibt, hilft ein einfaches System. Zum Beispiel darf jedes Mal ein anderes Familienmitglied den Hauptfilm bestimmen. Oder ihr macht drei Kategorien: ein lustiger Film, ein Abenteuerfilm und ein gemütlicher Film – und dann wird nur noch zwischen diesen drei Optionen abgestimmt.

Eintrittskarten basteln: Der Abend beginnt schon vorher

Ein Kinobesuch startet nicht erst im Saal. Man hat ein Ticket, wartet auf den Einlass und sucht seinen Platz. Genau das lässt sich zuhause wunderbar nachmachen. Bastelt kleine Eintrittskarten aus Papier. Darauf können stehen:

Name des Films

Uhrzeit

Sitzplatz

„1 Popcorn inklusive“

„VIP-Sofa“

„Kuscheldecken-Reihe“

„Familienkino heute Abend“

Kinder können die Karten bemalen, ausschneiden und an der Wohnzimmertür kontrollieren. Ein Kind ist dann Kartenabreißer oder Platzanweiser. Das klingt klein, verändert aber die Stimmung enorm. Plötzlich geht man nicht einfach ins Wohnzimmer, sondern betritt einen Kinosaal.

Vorlage für eine Kinokarte zum Familienkino

Wenn ihr es besonders schön machen wollt, legt ihr die Eintrittskarten morgens auf den Frühstückstisch oder steckt sie nachmittags als Überraschung in die Kinderzimmertür. Dann beginnt die Vorfreude schon lange vor dem Film.

Das Wohnzimmer wird zum Kinosaal

Ein gutes Wohnzimmer-Kino braucht keine teure Technik. Atmosphäre entsteht vor allem durch kleine Details.

Räumt den Raum ein wenig auf, legt Decken und Kissen bereit und dunkelt das Licht etwas ab. Vielleicht gibt es eine „erste Reihe“ aus Sitzkissen auf dem Boden und eine „Loge“ auf dem Sofa. Wer mag, hängt ein Schild an die Tür: „Kino geöffnet“ oder „Heute: Familienfilmabend“.

Auch eine kleine Einlass-Musik kann schön sein. Vor dem Film läuft leise Filmmusik oder ein fröhlicher Song, während alle ihre Plätze suchen. Das macht den Übergang vom Alltag zum Kinoabend klarer.

Ganz wichtig: Handys, Tablets und andere Ablenkungen bleiben weg. Wenn Wohnzimmer-Kino wirklich Familienzeit sein soll, dann schauen nicht alle nebenbei auf ihre eigenen Bildschirme. Der Abend gehört dem gemeinsamen Film.

Popcorn, Snacks und der kleine Kiosk

Was wäre Kino ohne Snacks? Popcorn ist natürlich der Klassiker. Aber zuhause könnt ihr daraus eine kleine Kiosk-Situation machen.

Bereitet eine kleine Snack-Theke vor. Das kann ein Tablett, ein Beistelltisch oder sogar ein Karton mit Schild sein. Darauf liegen Popcorn, Obstspieße, Salzbrezeln, kleine Cracker, Gemüsesticks, Saftschorle oder Wasser. Kinder können sich vor dem Film etwas „kaufen“ – natürlich mit Spielgeld, selbst gebastelten Gutscheinen oder Eintrittskarten-Coupons.

Besonders süß: Jedes Kind bekommt eine eigene kleine Snacktüte. Die kann vorher bemalt oder mit Namen versehen werden. So wird aus einer Schüssel Popcorn sofort ein echtes Kino-Gefühl.

Wenn ihr nicht nur Süßes anbieten wollt, macht einfach eine Mischung: Popcorn, Trauben, Apfelstücke, Mini-Brote oder Gurkensticks. Dann bleibt es gemütlich, ohne komplett in Zuckerparty zu kippen.

Eisverkauf wie im echten Kino

Viele kennen es noch aus dem Kino: Kurz vor dem Hauptfilm kommt jemand mit Eis durch den Saal. Genau das kann zuhause ein richtig niedliches Ritual werden.

Vor dem Film oder in einer kurzen Pause ruft jemand: „Eisverkauf!“ Dann kommt ein Kind oder ein Erwachsener mit einem Tablett, einer kleinen Kühltasche oder einem Korb ins Wohnzimmer. Darin liegen Mini-Eis, Joghurt-Eis, gefrorene Fruchtriegel oder selbstgemachte Eiswürfel-Snacks.

Wenn ihr es besonders kreativ machen wollt, bastelt ihr eine kleine Preisliste: Popcorn: 1 Kinomarke

Apfelschorle: 1 Kinomarke

Eis: 2 Kinomarken

Extra-Kuscheldecke: gratis

Die Kinomarken können kleine Papierkreise sein. Kinder lieben solche Rollenspiele, weil sie sich ernst genommen fühlen und gleichzeitig mitten im Geschehen sind.

Ein eigener Werbeblock vor dem Hauptfilm

Das ist wahrscheinlich einer der lustigsten Teile: Baut euren eigenen Werbeblock. Im echten Kino kommt vor dem Film Werbung. Zuhause muss das natürlich nicht nervig sein. Ihr könnt daraus eine kleine Familien-Show machen. Jedes Kind darf sich eine Mini-Werbung ausdenken. Zum Beispiel für:

das beste Sofakissen der Welt

unsichtbare Hausaufgaben-Hilfe

Super-Popcorn

magische Kuscheldecken

eine Zahnbürste für Drachen

das schnellste Aufräum-Roboter-Spielzeug

Die Werbung kann live vorgespielt oder vorher mit dem Handy aufgenommen werden. Sie sollte kurz sein – 20 bis 40 Sekunden reichen völlig. Vor dem Hauptfilm werden dann zwei oder drei dieser Familien-Werbespots gezeigt.

Das macht riesig Spaß und nimmt dem Bildschirmabend das Passive. Die Kinder gestalten selbst etwas, bevor sie schauen. 🤗

Filmtrailer zuhause nachspielen

Auch Trailer gehören natürlich zum Kino. Zuhause könnt ihr sie kreativ ersetzen.

Bevor der Hauptfilm startet, darf jedes Kind einen „Trailer“ zu seinem Lieblingsfilm, Lieblingsbuch oder einer ausgedachten Geschichte spielen. Der Trailer muss nicht perfekt sein. Es reicht ein dramatischer Satz wie: „In einer Welt, in der alle Kekse verschwunden sind…“ und schon beginnt das Gelächter.

Alternativ könnt ihr kurze Trailer zu den vorgeschlagenen Filmen anschauen, wenn sie altersgerecht sind. Danach wird abgestimmt, welcher Film wirklich läuft. Das macht die Auswahl spannender und verhindert, dass einfach irgendein Titel angeklickt wird.

Der Kinosaal braucht Regeln

Im echten Kino gibt es Regeln – und zuhause darf es die auch geben. Nicht streng, aber klar. Zum Beispiel:

Während des Films bleibt der Platz möglichst ruhig.

Wer etwas trinken möchte, flüstert.

Niemand verrät das Ende.

Snacks werden geteilt.

Toilettenpause gibt es vor dem Film oder in der Pause.

Alle helfen nach dem Film beim Aufräumen.

Ihr könnt diese Regeln gemeinsam auf ein kleines Schild schreiben. Das wirkt spielerischer als eine Ermahnung. Besonders schön ist es, wenn Kinder selbst Regeln vorschlagen dürfen.

Eine Filmpause kann den Abend entspannter machen

Gerade bei jüngeren Kindern ist ein ganzer Film manchmal lang. Eine geplante Pause hilft enorm. Sie verhindert, dass Kinder unruhig werden, und gibt euch die Möglichkeit, den Abend wieder kurz aktiv zu machen. In der Pause kann es geben:

Eisverkauf

Getränkenachschub

kurze Bewegung

Toilettenpause

Mini-Quiz zum Film

„Was glaubt ihr, wie es weitergeht?“

So bleibt der Filmabend lebendig. Außerdem fühlt sich die Pause wie ein echter Kino-Moment an, statt wie eine Unterbrechung.

Das Filmquiz nach dem Abspann

Wenn der Film vorbei ist, muss der Abend nicht sofort enden. Ein kleines Filmquiz macht den Abschluss schöner. Stellt ein paar einfache Fragen:

Welche Figur war am mutigsten?

Was war die lustigste Szene?

Welche Stelle war spannend?

Was hättet ihr anders gemacht?

Welche Figur würdet ihr gerne treffen?

Welchen Snack gab es im Film?

Kinder können auch Punkte sammeln oder selbst Fragen stellen. Das bringt alle nochmal ins Gespräch und macht aus dem passiven Schauen ein gemeinsames Nachdenken.

Kinokritiker spielen

Noch niedlicher wird es, wenn die Kinder nach dem Film Kinokritiker sein dürfen. Dafür malt ihr kleine Bewertungszettel. Zum Beispiel:

Unser Familienurteil:

Film war: lustig / spannend / gemütlich / traurig / verrückt

Lieblingsfigur:

Beste Szene:

Popcorn-Faktor: 1 bis 5

Würden wir wieder schauen? Ja / Nein / Vielleicht

Diese Zettel könnt ihr sammeln. Nach ein paar Wochen habt ihr ein kleines Familien-Filmarchiv. Das ist besonders schön, wenn Wohnzimmer-Kino bei euch ein regelmäßiges Ritual wird.

Motto-Abende machen das Wohnzimmer-Kino besonders

Wenn ihr den Filmabend noch stärker gestalten wollt, gebt ihm ein Motto. Das muss nicht aufwendig sein, aber es verbindet Film, Snacks und Stimmung. Ein paar Ideen:

Abenteuer-Kino

Dazu passen Schatzkarten, Ferngläser aus Klopapierrollen, Knabbermix und eine Decke als „Expeditionslager“. Vor dem Film können die Kinder eine kleine Mission lösen, zum Beispiel einen versteckten Snack-Gutschein finden.

Märchen-Kino

Hier wird es gemütlich und ein bisschen magisch. Kissen, Lichterketten, Papiersterne und kleine Krönchen aus Papier reichen völlig. Als Snack gibt es vielleicht „Zauberpopcorn“ mit bunten Streuseln oder Obstspieße als Feenstäbe.

Dschungel-Kino

Grüne Decken, Kuscheltiere und Pflanzen machen aus dem Wohnzimmer einen kleinen Dschungel. Die Kinder können vor dem Film Tiergeräusche erraten oder eine kurze Dschungelprüfung bestehen, zum Beispiel über Kissen „von Stein zu Stein“ hüpfen.

Weltraum-Kino

Dunkelt den Raum ab, klebt Papiersterne an die Wand und nennt die Sofaecke „Raumschiff“. Popcorn wird zu „Mondkratern“, Trauben zu „Planeten“ und die Eintrittskarte ist ein Ticket ins All.

Pyjama-Kino

Alle kommen im Schlafanzug, mit Kuscheltier und Lieblingsdecke. Das ist perfekt für einen ruhigen Abend. Der Film sollte dann eher gemütlich als aufregend sein, damit danach nicht alle völlig aufgedreht sind.

Wohnzimmer-Kino für kleine Kinder

Bei jüngeren Kindern sollte der Filmabend kurz, klar und übersichtlich bleiben. Wählt lieber einen kürzeren Film oder mehrere kleine Folgen mit einer Pause dazwischen. Zu viele Programmpunkte können sonst überfordern.

Eintrittskarten, Popcorn und eine kleine Höhle aus Decken reichen oft schon aus. Wichtig ist, dass die Kinder nicht zu spät starten und der Film altersgerecht ist. Ein gemütlicher Nachmittag funktioniert für kleinere Kinder oft besser als ein später Abend.

Wohnzimmer-Kino für größere Kinder

Größere Kinder können viel mehr in die Planung einbezogen werden. Sie können den Kiosk gestalten, Trailer schneiden, Werbung aufnehmen, Filmbewertungen schreiben oder das Wohnzimmer dekorieren.

Auch Themenabende funktionieren hier besonders gut. Vielleicht gibt es einen „Premierenabend“, bei dem alle etwas schicker kommen. Oder einen „Regisseur-Abend“, bei dem die Kinder vor dem Film selbst eine kurze Szene drehen.

Je mehr Verantwortung sie übernehmen dürfen, desto weniger fühlt sich der Abend nach „wir gucken halt Fernsehen“ an.

Fazit: Es geht nicht nur um den Film

Ein Wohnzimmer-Kino mit Kindern ist keine Notlösung und auch kein schlechtes Gewissen im Gewand eines Filmabends. Wenn ihr es liebevoll gestaltet, wird daraus ein gemeinsames Erlebnis.

Der Film ist dann nur ein Teil davon. Genauso wichtig sind die Eintrittskarten, die Snacktheke, der Eisverkauf, der kleine Werbeblock, die Pause, das gemeinsame Lachen und das Gespräch danach. Genau das macht den Unterschied: Ihr parkt die Kinder nicht vor dem Fernseher. Ihr verwandelt einen normalen Abend in ein kleines Familienkino – mitten zuhause.

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