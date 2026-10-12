Yasmin: Bedeutung, persischer Blütenname und die Verbindung zu Jasmin

Yasmin ist ein Mädchenname aus der Familie von Jasmin. Seine Wortgeschichte führt zum persischen Namen der gleichnamigen Pflanze. Die Form mit Y ist unter anderem im Arabischen und Hebräischen gebräuchlich. Hinter dem internationalen Schriftbild steckt damit ein ganz konkreter Blütenname.
Wenn Euch Blumennamen gefallen, könnt Ihr Yasmin mit der Form Jasmin vergleichen. Die beiden Namen sind eng verwandt. Weitere Ideen stehen in unserer Babynamen-Liste.
Yasmin auf einen Blick
Yasmin bewahrt die Pflanzenbedeutung auch dann, wenn die Schreibweise zwischen Sprachen wechselt.
|Verwendung
|Mädchenname
|Ältere Wortwurzel
|Persisch: yāsamīn
|Bedeutung
|Jasmin; Name der Pflanze
|Sprachlicher Gebrauch
|Unter anderem Arabisch, Hebräisch und Urdu
|Verwandte Formen
|Jasmin, Jasmine, Yasmine, Yasmina und Yasemin
|Aussprache
|Im Deutschen häufig jas-MIIN
Ein Blütenname auf dem Weg durch mehrere Sprachen
Persische Herkunft und arabische Verwendung passen zusammen.
Das persische Wort yāsamīn wurde in andere Sprachen übernommen. Behind the Name beschreibt Yasmin als arabischen und hebräischen Namen mit dieser älteren Grundlage. Wer kurz nach der Bedeutung fragt, bekommt mit „Jasmin“ deshalb die genauere Antwort als mit einer frei ausgeschmückten Eigenschaft.
Die Pflanze kann für Euch persönlich etwas mit Duft, einem Garten oder einer Erinnerung verbinden. Solche Bilder sind eine schöne eigene Deutung. Sie sind aber von der sprachlichen Namensbedeutung zu unterscheiden: Yasmin übersetzt nicht automatisch „Reinheit“, „Schönheit“ oder „Geschenk Gottes“.
Yasmin, Yasemin und Jasmine
Die Varianten gehören zu einer Familie, sind aber nicht identisch geschrieben.
Yasemin ist die türkische Form. Yasmine und Jasmine besitzen ein abschließendes e; Yasmina verlängert den Namen um eine weitere Silbe. Für ein Kind kann gerade die in der Familie vertraute Variante wichtiger sein als die Frage, welche Form international bekannter wirkt.
Auch die Aussprache wandert mit der Sprache. Im Arabischen und Hebräischen liegt die Betonung am Ende; im Englischen kann sie am Anfang liegen. Im deutschsprachigen Alltag ist jas-MIIN eine naheliegende Leseweise. Eine Familienaussprache darf davon abweichen.
Yasmin als Vorname in Deutschland
Die Y-Schreibweise ist dokumentiert, bleibt aber von Jasmin getrennt.
Knud Bielefelds Sammlung nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 3.500 Vergaben von Yasmin als erstem Vornamen. Das ist keine vollständige amtliche Zählung. Vor allem darf diese Zahl nicht mit den deutlich zahlreicheren Vergaben der Schreibweise Jasmin zusammengerechnet und als Zahl für Yasmin ausgegeben werden.
Yasmin trägt seine Blütenbedeutung ohne zusätzlichen Schmuck im Namen. Wenn Ihr einen Spitznamen verwendet, entsteht der meist ganz persönlich in der Familie. Für Dokumente und Namensschilder lohnt es sich, die gewählte Form früh festzuhalten: Yasmin hat sechs Buchstaben und endet direkt auf n.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Yasmin und seine sprachlichen Formen
- Behind the Name: persisches Wort für Jasmin
- Knud Bielefeld: türkische Form Yasemin
- Knud Bielefeld: Yasmin in den Jahrgängen 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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