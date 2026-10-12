Yusuf: Bedeutung, arabische Herkunft und die Verbindung zu Josef

Yusuf ist die arabische Form eines Namens, den Ihr im Deutschen als Josef oder Joseph kennt. Seine ältere hebräische Wurzel bedeutet „er wird hinzufügen“; als Namensdeutung ist „Gott fügt hinzu“ gebräuchlich. Yusuf begegnet im Koran und wird auch im Türkischen sowie in weiteren Sprachen verwendet.
Der Name verbindet verschiedene religiöse und sprachliche Traditionen. Weitere internationale Jungen- und Mädchennamen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Yusuf auf einen Blick
Yusuf und Josef gehören zur selben alten Familie, bewahren aber ihren jeweils eigenen Klang.
|Verwendung
|Jungenname
|Unmittelbare Form
|Arabisch; auch türkisch gebräuchlich
|Ältere Namenswurzel
|Hebräisch Yosef
|Bedeutung
|Er wird hinzufügen; sinngemäß Gott fügt hinzu
|Varianten
|Youssef, Yousef, Yousuf und Jusuf
|Aussprache
|Arabisch ungefähr JUU-suf; Türkisch ju-SUF
Die gemeinsame Geschichte von Yusuf und Josef
Die Bedeutung kommt aus einer älteren hebräischen Namensform.
Behind the Name erklärt Yusuf über Yosef. Dessen Wortwurzel bezeichnet Hinzufügen oder Vermehren. Die vertraute Deutung „Gott fügt hinzu“ drückt einen religiösen Wunsch aus. Sie ist keine Aussage darüber, wie viele Geschwister ein Kind bekommen wird.
Der Name ist durch die Josefsgeschichte auch in anderen Religionen bekannt. Yusuf ist die im Koran verwendete Form. Für Eltern kann gerade diese Verbindung bedeutsam sein: Namen können eine gemeinsame Geschichte besitzen und in jeder Sprachtradition anders weiterleben.
Welche Aussprache passt zu Yusuf?
Arabische und türkische Betonung unterscheiden sich.
Im Arabischen liegt die Betonung am Anfang, ungefähr JUU-suf. Im Türkischen wird die zweite Silbe stärker betont. Das Y klingt dabei nicht wie ein deutsches ü. Eine deutsche Lesehilfe ist nur eine Annäherung und ersetzt die vertraute Aussprache Eurer Familie nicht.
Yusuf hat fünf Buchstaben und benötigt nicht automatisch einen Spitznamen. Im Alltag kann die vollständige Form kurz genug sein. Wenn es eine persönliche Koseform gibt, gehört sie zur Familiengeschichte und muss nicht aus einer vermeintlich verbindlichen Namensregel stammen.
Youssef, Yousef und die genaue Schreibweise
Mehrere Umschriften geben dieselbe arabische Namensfamilie wieder.
Youssef und Yousef unterscheiden sich sichtbar von Yusuf; auch Yousuf ist dokumentiert. Diese Varianten entstehen beim Übertragen in lateinische Buchstaben. Sie sollten auf Namensschildern und Formularen bewusst auseinandergehalten werden, statt eine Schreibweise automatisch zu „korrigieren“.
In Deutschland wird Yusuf als Vorname vergeben und in Bielefelds Namenssammlung erfasst. Diese Sammlung zählt Schreibweisen getrennt. Eine Häufigkeitsangabe zu Youssef wäre deshalb kein passender Nachweis für Yusuf. Für Eure Auswahl sind der konkrete Familienbezug und der gewünschte Klang meist aufschlussreicher als eine zusammengeworfene Gesamtzahl.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Yusuf, Verwendung und Aussprache
- Behind the Name: hebräische Wortwurzel und Namensgeschichte
- Knud Bielefeld: Yusuf in Deutschland
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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