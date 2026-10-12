Yannis: Bedeutung, griechische Herkunft und die Verbindung zu Johannes

Yannis ist ein griechischer Jungenname aus der Johannes-Familie. Die Bedeutung „Gott ist gnädig“ stammt aus der älteren hebräischen Namenswurzel. Yannis gibt den griechischen Namen Γιάννης in lateinischen Buchstaben wieder. Jannis, Giannis und Yiannis gehören zu den eng verwandten Schreibformen.
Das Y am Anfang unterscheidet Yannis sichtbar von Jannis, ohne eine neue Bedeutung zu schaffen. Weitere internationale Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Übersicht.
Yannis auf einen Blick
Yannis ist eine Umschrift eines griechischen Namens. Die ältere Bedeutung bleibt über die Namensfamilie erhalten.
|Verwendung
|Jungenname
|Sprachliche Form
|Griechisch
|Originalschrift
|Γιάννης
|Namensfamilie
|Ioannis beziehungsweise Johannes
|Bedeutung
|Gott ist gnädig
|Weitere Umschriften
|Jannis, Giannis und Yiannis
|Kurzform
|Yanni
|Lesehilfe
|Ungefähr JAN-nis
Ein griechischer Name mit hebräischen Wurzeln
Die Sprachangaben beschreiben verschiedene Etappen der Geschichte.
Die griechische Namensfamilie führt zu Ioannis und damit zu Johannes. Die ursprünglichen Wortbestandteile stehen für den Gottesnamen und für gnädig sein. Yannis ist somit eine griechische Form, deren ältere Bedeutung aus dem Hebräischen stammt.
Diese Verbindung ist für Eltern gut in einem Satz erklärbar. Der Name bedeutet nicht einfach „der Gute“, sondern bewahrt eine religiöse Namensaussage. Ob die Herkunft bei Eurer Auswahl religiös wichtig ist oder Euch vor allem der Klang gefällt, bleibt eine persönliche Entscheidung.
Warum Yannis und Giannis so ähnlich sind
Griechische Buchstaben lassen sich unterschiedlich in unser Alphabet übertragen.
Yannis, Yiannis und Giannis geben denselben griechischen Namen wieder. Das G der Form Giannis sollte deshalb nicht automatisch wie ein hartes deutsches g gelesen werden. Der griechische Anfangslaut wird weiter vorn gebildet; JAN-nis ist eine hilfreiche, aber vereinfachte deutsche Annäherung.
Im Alltag kann auch Jannis sehr ähnlich klingen. Wenn Ihr Yannis auswählt, geht es daher besonders um die bewusst gewählte lateinische Form. Ein kurzes Buchstabieren verhindert leichter Missverständnisse als eine vermeintlich einzige richtige Umschrift für alle Sprachen.
Yanni und andere Namen aus derselben Familie
Eine Koseform kann neben dem vollständigen Rufnamen stehen.
Yanni ist im Namenlexikon als kurze Form dokumentiert. Ioannis wirkt länger, Yannis dagegen kompakt und gut rufbar. Die weiblichen Formen der Familie sind unter anderem Ioanna und Gianna. Sie teilen den alten Hintergrund, sind aber eigenständige Vornamen.
Yannis sollte außerdem nicht allein wegen des Anfangs mit Yannik gleichgesetzt werden. Beide stehen in der Johannes-Familie, führen aber über unterschiedliche sprachliche Linien. Wenn Ihr griechische Wurzeln oder eine familiäre Namensform bewahren möchtet, ist Yannis gerade durch diesen konkreten Weg interessant.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Yannis, griechische Umschrift und Varianten
- Behind the Name: Giannis und Ioannis
- Behind the Name: griechische Johannes-Form
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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