Yvonne: Bedeutung, französische Herkunft und die Verbindung zur Eibe

Yvonne ist ein französischer Mädchenname und die weibliche Form von Yvon. Über Yves führt seine Geschichte zur Familie von Ivo. Häufig wird diese mit einem alten Wort für „Eibe“ verbunden. Die genaue ältere Herleitung wird allerdings nicht in allen Namenquellen gleich eingeordnet.
Yvonne klingt für viele Eltern vertraut, während das Y am Anfang seine französische Schreibtradition sichtbar hält. Andere klassische und internationale Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Yvonne auf einen Blick
Die französische Namensform ist klar dokumentiert; bei der älteren Wortwurzel lohnt eine vorsichtige Erklärung.
|Verwendung
|Mädchenname
|Unmittelbare Herkunft
|Französisch
|Männlicher Ausgangsname
|Yvon; verwandt mit Yves und Ivo
|Häufige Bedeutungsdeutung
|Eibe
|Alternative Herleitung
|In manchen Quellen Bezug zu Johannes
|Deutsche Variante
|Ivonne
|Deutsche Aussprache
|Ungefähr i-WON
Von Yvon und Yves zu Yvonne
Die Endung macht aus einer männlichen Form einen Mädchennamen.
Behind the Name erklärt Yvonne als weibliche Form von Yvon. Yvon ist eine mittelalterliche Koseform von Yves. Diese Namenskette beschreibt die unmittelbare französische Geschichte genauer als eine pauschale Bezeichnung als deutscher Baumname.
Die häufige Eiben-Deutung entsteht erst beim Blick auf die ältere Familie von Ivo. Knud Bielefeld nennt dazu eine mögliche alte Wortwurzel, erwähnt aber auch einen alternativen Zusammenhang mit Johannes. Die Unterschiede sollten nicht zu einer langen, scheinbar sicheren Gesamtbedeutung vermischt werden.
Warum das letzte E kaum zu hören ist
Französische Schreibweise und deutsche Lesegewohnheiten begegnen sich.
Die deutsche Aussprache wird im Namenlexikon ungefähr mit i-WON wiedergegeben. Das abschließende e bildet dabei keine eigene betonte Silbe. Im Französischen ist der Name ebenfalls zweisilbig. Wer jede geschriebene Letter deutsch aussprechen möchte, würde den gewohnten Klang verändern.
Ivonne ist eine dokumentierte deutsche und niederländische Variante. Sie bewahrt den Namen mit einem anderen Anfangsbuchstaben. Wenn Ihr zwischen beiden Formen schwankt, kann die Schreibweise aus einer Familie oder einem persönlichen Namensvorbild den Ausschlag geben; die Varianten müssen nicht als richtig und falsch bewertet werden.
Ein vertrauter Name aus früheren Jahrgängen
Yvonne hatte in Deutschland eine deutliche Hochphase.
Bielefeld ordnet Yvonne besonders den beliebten Mädchennamen der Jahre 1975 bis 1980 zu. Damit erinnert der Name viele Menschen eher an eine erwachsene Frau als an aktuelle Babytrends. Das ist eine zeitliche Einordnung, kein Argument gegen eine neue Vergabe.
Für eine Familienbenennung kann gerade diese Vertrautheit reizvoll sein. Yvonne muss nicht verkürzt werden; zwei Silben reichen für einen gut rufbaren Namen. Persönliche Koseformen entstehen unabhängig von der älteren Herkunft. Auf einer Geburtskarte lässt sich der französische Hintergrund mit wenigen Worten erklären, ohne jede diskutierte Wortwurzel als bewiesen darzustellen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Yvonne, Aussprache und Ivonne
- Behind the Name: Yvon als Form von Yves
- Knud Bielefeld: Herkunftsdeutungen und frühere Beliebtheit
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Angaben zur Verbreitung beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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