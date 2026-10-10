Jannis: Bedeutung, griechische Herkunft und die vielen Schreibweisen

Jannis gehört zur großen Johannes-Familie. Der Jungenname kommt aus dem Griechischen und trägt die Bedeutung „Gott ist gnädig“. Seine verschiedenen Schreibweisen erzählen vor allem davon, wie griechische Buchstaben in unser Alphabet übertragen werden.
Während Ian die schottische Seite dieser Namensfamilie zeigt, führt Jannis nach Griechenland. Weitere Namen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Jannis auf einen Blick
Jannis ist ein eigenständiger Vorname mit griechischen Wurzeln und mehreren nahen Schreibvarianten.
|Namensart
|Jungenname
|Herkunft
|Griechisch; aus der Johannes-Familie
|Bedeutung
|„Gott ist gnädig“
|Griechische Namensfamilie
|Ioannis, Giannis, Gianis und weitere Formen
|Deutsche Aussprache
|JAN-nis, Betonung auf der ersten Silbe
|Nahe Schreibweisen
|Yannis, Yiannis, Gianis, Yanis
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 16.000 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Wie Jannis mit Johannes zusammenhängt
Der ursprüngliche Bedeutungsweg beginnt beim hebräischen Namen Jochanan.
Über griechische und später weitere europäische Formen entwickelte sich daraus die Johannes-Familie. Im heutigen Griechisch gehört Ioannis zu dieser Familie; Jannis steht bei den kürzeren Formen. „Gott ist gnädig“ beschreibt den gemeinsamen religiösen Ursprung.
Der Bedeutungsbezug ist also älter als die Schreibweise Jannis. Wer den Namen wegen seines Klangs auswählt, muss damit keine religiöse Haltung ausdrücken. Die Herkunft bleibt trotzdem Teil seiner Namensgeschichte.
Warum es Jannis, Yannis und Giannis gibt
Für griechische Namen ist der Weg in lateinische Buchstaben nicht immer einheitlich.
Behind the Name führt Jannis als alternative Umschrift von Gianis. Weitere nahe Schreibweisen sind Giannis, Yannis und Yiannis. Sie lassen sich aus derselben griechischen Namensfamilie erklären.
Die Auswahl einer Schreibweise verändert deshalb nicht automatisch die Bedeutung. Im deutschen Alltag sind die Unterschiede aber sichtbar: Jannis beginnt mit einem vertrauten J, Yannis mit Y. Bei Formularen und E-Mail-Adressen ist die genaue Form wichtig.
Jannis mit J und zwei n ist eine feste Schreibweise. Die verwandten Formen sind keine Rechtschreibfehler, sondern eigene Varianten.
So wird Jannis im Deutschen ausgesprochen
Üblich ist JAN-nis mit einem kurzen a und der Betonung vorn.
Der Name hat zwei Silben. Das J wird im Deutschen wie in „ja“ gesprochen. Die griechische Aussprache lässt sich mit dieser deutschen Lesehilfe nur annähernd wiedergeben.
Durch die kurze Form wird Jannis bereits selbst oft als vertrauter Rufname wahrgenommen. Ein zusätzlicher Spitzname ist nicht nötig. In der griechischen Namensfamilie findet man auch kurze Formen wie Yanni oder Yianni.
Wie verbreitet ist Jannis in Deutschland?
Jannis kommt regelmäßig vor, ohne zu den am häufigsten vergebenen Jungennamen zu gehören.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 16.000 Vergaben als ersten Vornamen. Die Angabe gilt für Jannis; andere Schreibweisen werden in seiner Übersicht gesondert geführt.
Für eure Entscheidung ist das ein hilfreicher Unterschied: Die Gesamtfamilie begegnet euch häufiger, als die Zahl einer einzelnen Schreibweise vermuten lässt. Ein Kind namens Jannis kann deshalb auch auf einen Yannis treffen.
Die Zahl stammt aus Bielefelds Namenssammlung. Sie ist keine vollständige amtliche Erhebung aller Geburtsurkunden.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Jannis, Herkunft, Umschrift und Aussprache
- Behind the Name: die griechische Johannes-Familie
- Behind the Name: Bedeutung der Johannes-Wurzel
- Knud Bielefeld: Jannis, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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