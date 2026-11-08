Vittoria: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

Bild: © 1-2-family.de – mit KI erstellt

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Vittoria ist die italienische Schwester von Victoria – mit doppeltem T und einem anderen Rhythmus. Hinter dem Mädchennamen steht die Bedeutung „Sieg“. Falls euch lange Namen mit einem runden O-Klang gefallen, lohnt es sich, Vittoria einmal laut auszusprechen: „wit-TO-rja“.

Vittoria auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische Form von Victoria; lateinische Wurzeln Bedeutung „Sieg“, als Personenname auch „die Siegerin“ Aussprache wit-TO-rja · 3 Silben Namenstag 23. Dezember

Was bedeutet Vittoria?

Vittoria geht auf das lateinische Victoria zurück und bedeutet „Sieg“.

Als Personenname wird die Bedeutung auch mit „die Siegerin“ wiedergegeben. Victoria hieß zudem die römische Siegesgöttin. Die Wurzeln sind also lateinisch, während Vittoria die italienische Namensform ist.

Mit Victoria und Viktoria teilt Vittoria die Namensgeschichte. Beim Schreiben und Sprechen haben die Formen aber ihr eigenes Profil: In Vittoria steht anstelle des K-Lauts ein doppeltes T.

Wie beliebt ist Vittoria in Italien?

Vittoria gehört zu den zehn häufigsten Mädchennamen des italienischen Geburtsjahrgangs 2025.

Laut Istat lag der Name auf Platz 4. Er wurde für 3.626 neugeborene Mädchen registriert. Die Angabe bezieht sich auf Italien und auf das Geburtsjahr 2025.

Wie spricht man Vittoria aus?

Die italienische Sprechhilfe lautet „wit-TO-rja“.

Die Lautschrift ist /vitˈtɔːrja/. Das V klingt wie ein deutsches W, das O ist offen und betont. Haltet vor dem zweiten T ganz kurz inne; so wird der doppelte Mitlaut hörbar. Das Ende „ria“ fließt zu „rja“ zusammen. Im Italienischen hat Vittoria damit drei Silben.

Kosenamen und verwandte Formen Victoria und Viktoria sind verwandte internationale Schreibformen, Victoire ist die französische Entsprechung. Die männliche italienische Form heißt Vittorio. „Vitti“ und „Tori“ wären persönliche Kosenamenideen, wenn ihr im Alltag gern abkürzt.

Welche Namen passen zu Vittoria?

Neben der direkten Namensfamilie gibt es weitere Namen mit ähnlichem Aufbau.

Valeria teilt den weichen W-Anfang und das Ende auf -ria. Gloria hat ebenfalls den markanten O-Klang und den fließenden Schluss auf -rja. Veronika könnte euch gefallen, wenn ihr den Anfang mit V mögt, aber lieber einen anderen Ausklang sucht.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Vittoria Luise: Luise beginnt mit einem anderen Laut und verlängert die Kombination ohne weiteren A-Schluss.

Luise beginnt mit einem anderen Laut und verlängert die Kombination ohne weiteren A-Schluss. Vittoria Clara: Der kurze zweite Name bringt nach dem weichen -rja ein deutliches Kl mit.

Der kurze zweite Name bringt nach dem weichen -rja ein deutliches Kl mit. Vittoria Sophie: Sophie endet auf einem betonten I und verändert dadurch den Rhythmus. Wenn ihr auch die deutsche Aussprache von Victoria im Ohr habt, sprecht beide Formen mit eurem Nachnamen durch. Oft merkt ihr dabei, welche euch näherliegt.

Wann hat Vittoria Namenstag?

Vittoria kann am 23. Dezember Namenstag feiern.

Der Termin wird der heiligen Vittoria zugeordnet, einer frühchristlichen Märtyrerin, die besonders in der italienischen Region Sabina verehrt wird. Einzelheiten ihrer Lebensgeschichte stammen aus einer späteren Heiligenlegende. Das Namenslexikon von Santi e Beati nennt den 23. Dezember ausdrücklich für Vittoria.

Bekannte Personen namens Vittoria

In der italienischen Literaturgeschichte ist Vittoria Colonna eine bekannte Namensträgerin.

Vittoria Colonna Die italienische Dichterin lebte in der Renaissance und schrieb unter anderem religiöse Gedichte. Sie war eng mit Michelangelo befreundet. Ihr Name begegnet euch deshalb sowohl in der Literatur- als auch in der Kunstgeschichte.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann