Beatrice: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Beatrice hat im Italienischen einen kleinen Überraschungsmoment: Der Name endet auf „tsche“. Aus den Buchstaben werden vier Silben – „be-a-TRI-tsche“. Dazu kommt die schöne traditionelle Bedeutung „die Glück Bringende“ und eine Geschichte, in der auch Dante eine Rolle spielt.

Beatrice auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische Form von Beatrix; lateinische Namensgeschichte Bedeutung Traditionell „die Glück Bringende“; möglicherweise älter „die Reisende“ Aussprache be-a-TRI-tsche · 4 Silben Namenstag 29. Juli

Warum Beatrice mit Glück verbunden wird

Beatrice ist die italienische Form von Beatrix. Die übliche Bedeutung lautet „die Glück Bringende“ oder „die glücklich Machende“.

Diese Deutung hängt mit dem lateinischen beatus zusammen, also „glücklich“ oder „gesegnet“. Die ältere Entwicklung ist nicht ganz eindeutig: Beatrix wird auch auf Viatrix zurückgeführt, die weibliche Form zu Viator, „Reisender“. Dann wäre „die Reisende“ die frühere Bedeutung; die Verbindung zu Glück und Segen hätte die spätere Schreibweise geprägt.

In Italien erinnert Beatrice außerdem an Dante Alighieri. Seine Beatrice führt ihn in der „Göttlichen Komödie“ durch das Paradies. Der Vorname hat damit neben seiner lateinischen Geschichte auch einen festen Platz in der italienischen Literatur.

Wie beliebt ist Beatrice in Italien?

Beatrice gehört zu den zehn häufigsten Mädchennamen des italienischen Geburtsjahrgangs 2025.

Laut Istat lag der Name auf Platz 5. Er wurde für 3.325 neugeborene Mädchen registriert. Die Angabe bezieht sich auf Italien und auf das Geburtsjahr 2025.

Wie spricht man Beatrice aus?

Auf Italienisch klingt Beatrice ungefähr „be-a-TRI-tsche“.

Die Lautschrift lautet /be.aˈtri.tʃe/. Be und a bilden zwei eigene Silben, die Betonung liegt auf TRI. Das C vor dem letzten E klingt wie „tsch“ in „Tschüss“. Das E am Ende wird mitgesprochen. Eine englische Aussprache wie „Bietris“ klingt also deutlich anders.

Kosenamen und verwandte Formen Beatrix ist die verwandte Form mit X, Béatrice die französische Form mit Akzent. Bea ist eine Kurzform, die auch als eigener Vorname verwendet wird; im Italienischen ist außerdem Bice belegt. „Bea“ oder „Bibi“ könntet ihr im Familienalltag als persönlichen Rufnamen ausprobieren.

Welche Namen passen zu Beatrice?

Bei Beatrice lohnt sich der Vergleich zwischen kurzem Rufnamen und langem vollständigem Namen.

Bea behält den Anfang und macht daraus einen sehr kompakten Namen. Cecilia ist eine weitere italienische Idee mit vier Silben und hellen Vokalen. Eleonora könnte euch gefallen, wenn ihr die Länge von Beatrice mögt und lieber einen Namen mit A am Ende sucht.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Beatrice Mia: Die kurze Ergänzung lässt Beatrice als langen Rufnamen im Mittelpunkt stehen.

Die kurze Ergänzung lässt Beatrice als langen Rufnamen im Mittelpunkt stehen. Beatrice Luise: Luise beginnt weich und hat einen anderen Schlussklang.

Luise beginnt weich und hat einen anderen Schlussklang. Beatrice Nora: Das N setzt nach dem italienisch gesprochenen End-E einen gut hörbaren neuen Anfang. Probiert die Kombination in der Aussprache aus, die ihr später verwenden möchtet. Gerade bei Beatrice verändert sie den Klang des ganzen Namens.

Wann hat Beatrice Namenstag?

Ein gut belegter Namenstag für Beatrice ist der 29. Juli.

An diesem Tag wird der heiligen Beatrice von Rom gedacht, die auch Viatrice genannt wird. Sie gehört zu den frühchristlichen Märtyrern um Simplicius, Faustinus und Rufus. Vatican News führt ihren Gedenktag am 29. Juli; darauf bezieht sich der Termin in unserem Steckbrief.

Bekannte Personen namens Beatrice

Auch auf den Konzertbühnen ist Beatrice zu hören.

Beatrice Rana Die italienische Pianistin spielt auf großen internationalen Konzertbühnen. Bekannt ist unter anderem ihre Aufnahme von Bachs „Goldberg-Variationen“. Auf ihrem Profil bei Warner Classics findet ihr Musik, Videos und weitere Informationen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann