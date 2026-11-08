Ginevra: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Ginevra klingt nach Italien und führt mit seiner Geschichte mitten in die Artussage. Der Mädchenname ist mit Guinevere verwandt, der sagenhaften Frau von König Artus. Wenn ihr ihn auf eure Liste setzt, gehört der weiche Dsch-Laut am Anfang gleich mit dazu: „dschi-NEE-wra“.

Ginevra auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische Form von Guinevere; ältere walisisch-keltische Wurzeln Bedeutung Meist als „weißes Zauberwesen“ gedeutet Aussprache dschi-NEE-wra · 3 Silben Namenstag 2. April als traditionelle Zuordnung; kein gesicherter offizieller Gedenktag

Von der Artussage zum italienischen Ginevra

Ginevra ist die italienische Form von Guinevere und geht auf den walisischen Namen Gwenhwyfar zurück.

Darin stecken alte keltische Wörter für „weiß“ und „Zauberwesen“ oder „Geist“. Daraus ergibt sich die häufige Deutung „weißes Zauberwesen“. Gemeint ist die alte Namensbedeutung, die auch hinter Guinevere und Jennifer steht.

Vielleicht kennt ihr Ginevra außerdem als italienischen Namen der Stadt Genf. Die gleiche Schreibweise erklärt aber nicht die Herkunft des Vornamens. Auch die Verbindung zum italienischen Wort ginepro für „Wacholder“ ist eher ein späteres Wortspiel.

Wie beliebt ist Ginevra in Italien?

Ginevra gehört zu den zehn häufigsten Mädchennamen des italienischen Geburtsjahrgangs 2025.

Laut Istat lag der Name auf Platz 3. Er wurde für 3.686 neugeborene Mädchen registriert. Die Angabe bezieht sich auf Italien und auf das Geburtsjahr 2025.

Wie spricht man Ginevra aus?

Italienisch sprecht ihr Ginevra ungefähr „dschi-NEE-wra“ aus.

Die Betonung liegt auf der mittleren Silbe: /dʒiˈneːvra/. Das G vor dem I klingt wie „Dsch“ in „Dschungel“, das V wie ein deutsches W. Das E darf etwas länger klingen. Mit dschi – nee – wra hört ihr die drei Silben gut.

Kosenamen und verwandte Formen Guinevere, das französische Guenièvre und Jennifer gehören zur selben Namensfamilie. Sie sind eigenständige Formen in anderen Sprachen. Für Ginevra selbst könntet ihr als persönliche Kosenamen „Gini“, „Gigi“ oder „Nevra“ ausprobieren.

Welche Namen passen zu Ginevra?

Mögt ihr vor allem den italienischen Anfang oder die drei Silben? Danach könnt ihr eure Auswahl eingrenzen.

Giulia beginnt ebenfalls mit einem weichen Dsch-Laut, ist beim Sprechen aber kürzer. Gianna nimmt denselben Anfang auf und hat einen kräftigeren N-Klang. Bianca behält die italienische Herkunft und das A am Ende, ist mit zwei Silben aber kürzer. Chiara könnte passen, wenn euch ein italienischer Name mit hellem Vokalklang gefällt.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Ginevra Sophie: Die Betonung am Ende von Sophie setzt nach dem betonten NEE einen neuen Akzent.

Die Betonung am Ende von Sophie setzt nach dem betonten NEE einen neuen Akzent. Ginevra Rosa: Der kurze zweite Name greift das R und das offene A wieder auf.

Der kurze zweite Name greift das R und das offene A wieder auf. Ginevra Marie: Die beiden Namen enden unterschiedlich und bleiben beim Rufen gut unterscheidbar. Ruft eure Lieblingskombination einmal ganz beiläufig durch die Wohnung. So merkt ihr schnell, ob ihr gern beide Namen zusammen aussprecht.

Wann hat Ginevra Namenstag?

Für Ginevra wird häufig der 2. April genannt – mit einer Besonderheit bei der Zuordnung.

Das Namenslexikon von Santi e Beati verbindet den Termin mit Genoveva von Brabant. Deren Lebensgeschichte ist jedoch eine Legende; der ausführliche Heiligeneintrag nennt keinen offiziellen Kalendertag. Der 2. April ist deshalb eine traditionelle Namenstagsidee für Ginevra, kein gesicherter kirchlicher Gedenktag einer Heiligen dieses Namens.

Bekannte Personen namens Ginevra

Eine berühmte Namensträgerin begegnet euch in der Renaissancekunst.

Ginevra de’ Benci Die Florentinerin wurde durch ihr Porträt von Leonardo da Vinci bekannt. Das Gemälde hängt heute in der National Gallery of Art in Washington. Hinter ihr ist Wacholder zu sehen – ein Wortspiel mit ihrem Namen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann