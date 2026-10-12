Ursina: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Ursina ist ein Mädchenname aus der Namensfamilie um Urs und Ursa. Seine lateinische Wurzel ist ursus, „Bär“. Der Name wird besonders mit der Schweiz und dem rätoromanischen Sprachraum verbunden; häufig begegnet Euch die Erklärung „kleine Bärin“.
Ursina klingt länger als Urs oder Ursa und bewahrt zugleich das Tiermotiv dieser Namen. Für Eltern, die einen Namen mit einer gut erkennbaren Naturbedeutung suchen, ist genau dieser Zusammenhang interessant. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Ursina auf einen Blick
Die sichere Grundlage ist der lateinische Bär-Bezug. „Kleine Bärin“ und „Bärenstarke“ sind unterschiedliche deutsche Erklärungen aus derselben Namensfamilie.
|Herkunft
|Lateinische Wurzel; schweizerischer und rätoromanischer Gebrauch
|Wortwurzel
|ursus: Bär
|Bedeutung
|Häufig kleine Bärin; auch Bärenstarke erklärt
|Verwendung
|Mädchenname
|Verwandte Namen
|Urs, Ursa, Ursin, Ursula
|Mögliche Anreden
|Ursi oder Sina
Warum in Ursina ein Bär steckt
Die Namensfamilie führt zum Lateinischen.
wissen.de erklärt Ursina als weibliche Form von Ursin beziehungsweise Urs und nennt die Bär-Bedeutung. Vorname.com beschreibt eine Verkleinerungsform von Ursa. Damit lassen sich die unterschiedlichen Übersetzungen einordnen: Beide führen zum selben Tiermotiv, setzen aber einen anderen Schwerpunkt.
„Bärenstark“ klingt im Deutschen wie eine Eigenschaft. Im Namenslexikon ist es eine sinngemäße Erklärung und keine Aussage über den Charakter einer Trägerin. Wenn Ihr eine möglichst nahe sprachliche Kurzangabe sucht, ist „aus der Bär-Namensfamilie; oft kleine Bärin erklärt“ die vorsichtigere Formulierung.
Ein Name mit schweizerischem Bezug
Ursina ist besonders mit einer bestimmten Namenstradition verbunden.
Die geprüften Lexika ordnen den Namen der Schweiz beziehungsweise dem Rätoromanischen zu. Rätoromanisch ist eine der schweizerischen Landessprachen. Die Sprachwurzel des Namens bleibt trotzdem lateinisch. Herkunft eines Wortes und späterer Gebrauch eines Vornamens sind zwei unterschiedliche Ebenen.
Zur Zahl der aktuellen Vergaben nennen wir hier keine pauschale Rangposition. Eine Platzierung aus einem einzelnen Namensportal sagt nicht automatisch, wie häufig Ursina in Deutschland oder in der ganzen Schweiz vergeben wird. Für Eure Entscheidung ist der schweizerische Bezug zunächst hilfreicher als eine unbelegte Aussage über einen neuen Trend.
Ursina und die kurze Form Sina
Eine kurze Anrede übernimmt nicht automatisch die ganze Herkunft.
Ursi oder Sina werden als kurze Formen genannt. Bei Sina lohnt sich ein genauerer Blick: Dieser Name kann selbst zu unterschiedlichen längeren Namen gehören und besitzt außerdem eine eigenständige persische Namenslinie. Sina bedeutet deshalb nicht grundsätzlich „Bärin“.
Ursina lässt sich im Deutschen übersichtlich als Ur-si-na lesen. Ob Ihr die volle Form oder eine kurze Anrede im Alltag lieber mögt, könnt Ihr bereits beim Ausprobieren mit dem Nachnamen testen. Ein Kosename muss nicht gleich bei der Namenswahl feststehen; er kann später aus Eurem Familienalltag entstehen.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Unterschiedliche Herleitungen werden im Text getrennt eingeordnet.
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