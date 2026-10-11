Sami: Arabische Bedeutung, finnische Herkunft und die Form Samy

Sami ist ein Jungenname mit mehreren sprachlichen Wurzeln. Im Finnischen ist er eine Kurzform von Samuel. Ein arabischer Sami bedeutet dagegen „erhaben“ oder „hoch“. Daneben gibt es eine weitere arabische Namensform, die mit „hören“ verbunden ist.
Sami zeigt besonders gut, dass identische lateinische Buchstaben nicht immer denselben Namen abbilden. Die Herkunft entscheidet darüber, welche Bedeutung gemeint ist. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sami auf einen Blick
Die finnische Kurzform und die arabischen Namen bestehen unabhängig voneinander. Samy ist eine Schreibvariante der arabischen Form mit der Bedeutung „erhaben“.
|Herkunft
|Finnisch; außerdem unterschiedliche arabische Namen
|Bedeutung
|Über Samuel; arabisch „erhaben“ oder bei anderer Namensform „hörend“
|Verwendung
|Jungenname
|Arabische Schreibweise für „erhaben“
|سامي
|Schreibvariante
|Samy
|Verwandte finnische Form
|Samu
Sami als arabischer Vorname
Die Bedeutung „erhaben“ gehört zum arabischen Namen سامي.
Behind the Name führt diese Form auf eine Wurzel mit der Bedeutung „hoch sein“ zurück. „Erhaben“ und „erhöht“ sind entsprechende Übersetzungen. Der Name wird auch im Türkischen und Albanischen verwendet.
Bei dieser arabischen Form liegt die Betonung auf der ersten Silbe; beide Vokale werden lang gesprochen. Samy ist eine weitere Übertragung in lateinische Buchstaben. Als verwandte weibliche Namen werden Samia und Samiya geführt.
Die finnische Verbindung zu Samuel
Im Finnischen ist Sami eine kurze Form eines älteren biblischen Namens.
Samuel hat hebräische Wurzeln und wird unter anderem als „Name Gottes“ oder „Gott hat gehört“ erklärt. Diese Bedeutungen kommen über den Ausgangsnamen zu Sami. Die finnische Kurzform selbst ist also kein arabisches Wort.
Auch Samu gehört in Finnland zu den kurzen Formen von Samuel. Ein Sami muss heute trotzdem keinen zusätzlichen Langnamen tragen. Kurzformen können als vollständige Vornamen eigenständig verwendet werden.
Warum wird Sami auch mit Hören erklärt?
Eine weitere arabische Namensform wird ebenfalls als Sami geschrieben.
Behind the Name unterscheidet sie vom Namen mit der Bedeutung „erhaben“. Die arabischen Schreibweisen سميع beziehungsweise سامع gehören zum Hören; bei der Aussprache kommt zudem ein arabischer Laut am Ende vor, der in der vereinfachten lateinischen Form Sami nicht sichtbar ist.
Diese Bedeutung lässt sich daher nicht allein aus dem Schriftbild Sami auswählen. Wer den Namen aus einer familiären oder sprachlichen Tradition übernimmt, kann sich an der dort verwendeten Originalform orientieren. So bleibt die gewünschte Namensgeschichte eindeutig.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: arabischer Sami mit der Bedeutung „erhaben“
- Behind the Name: finnischer Sami
- Behind the Name: weitere arabische Form Sami
- Knud Bielefeld: Sami
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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