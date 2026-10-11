Silas: Bedeutung, biblische Herkunft und die Verbindung zu Silvanus

Silas ist ein biblischer Jungenname, dessen genaue Herkunft nicht abschließend geklärt ist. Häufig wird er als Kurzform von Silvanus verstanden und mit dem Wald verbunden. Eine weitere Deutung führt über Saul zu „erbeten“ oder „gewünscht“.
Bei Silas lohnt sich ein genauer Blick auf die unterschiedlichen Erklärungen. Die Bedeutungen „Wald“ und „gewünscht“ gehören zu zwei möglichen Namenswegen. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Silas auf einen Blick
Sicher ist die Verwendung im Neuen Testament. Wie Silas sprachlich entstanden ist, wird unterschiedlich erklärt.
|Herkunft
|Biblisch; mögliche lateinische oder hebräisch-aramäische Namenslinie
|Bedeutung
|Über Silvanus: „zum Wald gehörend“; über Saul: „erbeten“
|Verwendung
|Jungenname
|Verwandte Form
|Silvanus; je nach Namenslinie auch Saul
|Schreibvariante
|Sylas
|Englische Aussprache
|Ungefähr SAI-les
Was bedeutet Silas?
Die bekannte Wald-Bedeutung ergibt sich aus der Verbindung zu Silvanus.
Silvanus gehört zum lateinischen Wort silva für „Wald“. Der längere Name lässt sich daher als „zum Wald gehörend“ erklären. Behind the Name hält Silas wahrscheinlich für eine Kurzform von Silvanus. Bei dieser Herleitung gehört auch Silas zur Namensfamilie mit Wald-Bezug.
Das Lexikon nennt zugleich eine mögliche Verbindung zum hebräischen Saul über das Aramäische. Saul wird mit „erbeten“ oder „erwünscht“ erklärt. Die verschiedenen Übersetzungen sind also keine austauschbaren Wörter für dieselbe Wurzel, sondern gehen auf unterschiedliche Erklärungen zurück.
Silas im Neuen Testament
Der Name gehört zu einem Begleiter des Apostels Paulus.
Die biblische Person wird auch Silvanus genannt. Gerade diese doppelte Benennung erklärt, warum die beiden Namen in Namenslexika eng miteinander verbunden sind. Der belegte Gebrauch des Namens und die Frage nach seiner ursprünglichen Wortherkunft sind dabei zwei verschiedene Dinge.
Eine spätere literarische Spur findet sich in George Eliots Roman „Silas Marner“ von 1861. Die Titelfigur trägt den Namen lange nach seiner biblischen Verwendung. Silas war somit bereits vor der heutigen Namensmode auch ein literarischer Vorname.
Silas und Sylas
Die Variante mit y bewahrt den Bezug zum gleichen Namen.
Im Deutschen wird Silas gewöhnlich mit langem i am Anfang gesprochen. Die englische Aussprache klingt dagegen ungefähr „Sai-les“. Das geschriebene i wird dort also anders gesprochen.
Sylas wird unter anderem als polnische und englische Variante geführt. Das y allein liefert keine neue Namensbedeutung. Silas kann heute als vollständiger Vorname stehen, auch wenn man die wahrscheinliche Entstehung als Kurzform von Silvanus zugrunde legt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Silas und mögliche Herleitungen
- Behind the Name: Silvanus
- Knud Bielefeld: Silas
- Behind the Name: Saul und Silvanus
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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