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Manchmal ändert ein einziger Vokal den ganzen ersten Eindruck. Selman und Salman sehen fast gleich aus. Wer in einer türkisch- oder albanischsprachigen Familie Selman heißt, trägt eine eigene Form eines alten arabischen Jungennamens.

Selman auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkisch und Albanisch, über das arabische Salman Bedeutung sicher, unversehrt Aussprache „Sel-man“, zwei Silben Silben 2 Namenstag Kein fester Termin belegt

Wie hängen Selman und Salman zusammen?

Selman führt auf Salman zurück. Dessen arabische Wurzel beschreibt, dass jemand sicher oder unversehrt ist. „Wohlbehalten“ trifft den Gedanken im Deutschen besonders schön. Vielleicht ist genau das der Wunsch, den ihr mit dem Namen weitergeben möchtet. In den beiden Silben selbst ist diese Bedeutung für deutsche Ohren erst einmal verborgen.

Zwischen Salman und Selman verändert sich beim Schreiben nur der erste Vokal. Für eine Familie kann darin trotzdem ein wichtiger Unterschied liegen. Wer etwa an einen Großvater namens Selman erinnern möchte, kann seinen Namen genauso übernehmen, wie er schon auf alten Familienfotos unterschrieben hat.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Die Silben lassen sich gut als „Sel-man“ aufteilen. Das S am Anfang klingt im Türkischen stimmlos, also wie in „Bus“, das E bleibt hörbar. Beim langsamen Sprechen hilft es, dem L am Ende der ersten Silbe etwas Platz zu lassen. So geht Selman nicht in das ähnlich klingende Selma über.

Sel oder Selo könntet ihr zu Hause als Kosenamen ausprobieren. Werden dagegen Selman und Salman nebeneinander genannt, sind damit zwei sprachlich verwandte Formen gemeint. Eine davon muss also nicht die Kurzform der anderen sein. Beide haben ihre zwei vollständigen Silben.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Selman

Wer den weichen Anfang mag, kann Selma danebenlegen.

Samir passt als Vergleich, wenn euch Jungennamen mit S und arabischen Wurzeln interessieren. Selman Emil setzt mit einem offenen Vokal neu an. Selman Kian lässt die Endungen miteinander klingen, ohne den ersten Namen zu wiederholen.

Wer türkische Jungennamen mit arabischen Wurzeln vergleicht, findet bei Seyit eine weitere Möglichkeit. Der Name bedeutet „Herr“ oder „angesehener Mann“.

Wann hat Selman Namenstag?

Für Selman ist kein fester Namenstag belegt.

Selman in der Filmwelt

Selman Nacar Der türkische Regisseur und Drehbuchautor erzählt in „Hesitation Wound“ von einer Anwältin, deren Berufs- und Privatleben an einem Tag aufeinanderprallen. Bei der Europäischen Filmakademie könnt ihr seinen eigenen Text zum Film lesen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann