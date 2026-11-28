Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Saad sieht aus, als stecke darin ein besonders langes A. Im Arabischen liegt zwischen dem Vokal und dem D aber noch ein eigener Laut. Wer den Namen aus seiner Familie kennt, wird ihn beim Lesen wahrscheinlich gleich im Ohr haben.

Saad auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Arabisch Bedeutung Glück, gutes Geschick Aussprache arabisch eine Silbe, ungefähr „saʿd“ Silben 1 Namenstag Kein fester Termin belegt

Was bedeutet Saad?

Der arabische Jungenname سعد steht für Glück oder gutes Geschick. Das ist ein schöner, schlichter Gedanke für eine Geburtskarte. Wer seinem Kind mit dem Namen etwas wünschen möchte, muss dafür keine lange Geschichte bemühen. Ein „Wir wünschen dir Glück“ kommt seiner Bedeutung schon sehr nahe.

In lateinischen Buchstaben findet ihr den Namen auch als Sa’d oder Saʿd. Das kleine Zeichen mitten im Wort vertritt den arabischen Buchstaben ʿAin. Dass so verschiedene Schreibweisen auftauchen, liegt daran, dass es im deutschen Alphabet keinen eigenen Buchstaben dafür gibt. Auf einer arabischen Namenskarte steht jeweils dasselbe سعد.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Im Arabischen bleibt Saad eine Silbe. Nach dem A hört ihr einen im Rachen gebildeten Laut, bevor das D den Namen schließt. Wer die Aussprache kennenlernen möchte, hört sie am besten im ganzen Namen. Zwei nacheinander gesprochene A-Silben würden dem Original einen anderen Takt geben.

Zum Rufnamen gehört das D am Schluss. Für eine private Koseform könnt ihr vielleicht Saadi ausprobieren. Said und Saida sind dagegen eigene Namen aus derselben sprachlichen Familie. Gerade wenn zwei Kinder so heißen sollen, lohnt es sich, alle Namen einmal hintereinander zu rufen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Saad

Die Porträts von Said und Saida zeigen euch, wie der Gedanke an Glück in verwandten Namen wiederkehrt.

Saad Nouri wechselt vom kurzen ersten Namen zu einer weich ausklingenden zweiten Silbe. Saad Elias setzt mit einem klaren Vokal neu an und lässt dem Rufnamen seinen knappen Abschluss.

Einen ähnlichen Wunsch drückt Aimen aus. Auch dieser arabische Jungenname wird mit Glück verbunden, hat aber zwei Silben.

Wann hat Saad Namenstag?

Für den arabischen Namen Saad ist kein fester Namenstag belegt.

Saad in der Popmusik

Saad Lamjarred Der marokkanische Popsänger ist unter anderem durch das Lied „LM3ALLEM“ bekannt. Auf seiner Künstlerseite steht sein Vorname in der Schreibweise Saad mit zwei A.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann