Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Wer Raza zum ersten Mal liest, spricht das Z vielleicht wie in „Zug“. Im Urdu klingt der Name weicher. Besonders schön ist das Wort, das dahintersteht. Raza erzählt davon, mit etwas einverstanden oder im Herzen zufrieden zu sein.

Raza auf einen Blick

Verwendung Mädchen- und Jungenname Herkunft Urdu, mit arabischen Wurzeln Bedeutung Zufriedenheit, Einverständnis Aussprache etwa „ra-saa“, mit stimmhaftem S Silben 2 Namenstag Kein fester Termin belegt

Wie wird aus Rida der Name Raza?

Im Urdu schreibt man Raza رضا. Die Buchstaben verbinden den Namen mit dem arabischen Rida. Das Wort dahinter bedeutet „Zufriedenheit“ oder „Einverständnis“. Auf einer zweisprachigen Geburtskarte lassen sich beide Bezüge zeigen. Neben Raza in lateinischen Buchstaben kann dort رضا in der Schrift eurer Familie stehen.

Wenn ihr Namen in verschiedenen Sprachen eurer Familie vergleicht, können euch außerdem Reza im Persischen und Rıza im Türkischen begegnen. Alle drei haben dieselbe arabische Wurzel. An der Schreibweise könnt ihr aber auch sehen, welche Sprache in der Familie zu Hause ist. Für eine Widmung an einen Verwandten zählt deshalb vor allem, welche Form er selbst verwendet. Im Urdu ist Raza als Jungenname belegt. Im deutschsprachigen Raum wird Raza auch als Name für Mädchen geführt.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Sprecht das Z ungefähr wie das S in „Rose“. Die zweite Silbe bekommt ein langes A. Beide Vokale bleiben gut hörbar. Wer den Namen am Telefon weitergibt, kommt mit „Raza, mit Z in der Mitte“ meist schon weit.

Ein Kosename könnte bei euch zu Hause Razi sein. Das ist eine persönliche Spielidee. Reza und Rida haben dagegen ihre eigene Sprachgeschichte. Wenn euch gerade der offene Klang von Raza gefällt, probiert den ganzen Namen erst einmal so aus, bevor ihr nach einer Kurzform sucht.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Raza

Rezan beginnt ähnlich, während bei Rosa vor allem der weiche Laut zwischen den Vokalen an Raza erinnert.

Für einen Doppelnamen setzt Raza Samir den Klang mit einem langen I fort. Bei Raza Natan treffen zwei kurze, deutlich voneinander abgesetzte Namen aufeinander.

Bei Raza steht die Zufriedenheit im Vordergrund. Wenn ihr mit dem Namen eher Glück wünschen möchtet, passt der arabische Jungenname Saad zu diesem Gedanken.

Wann hat Raza Namenstag?

Für den Urdu-Namen Raza ist kein fester Namenstag belegt.

Raza in Film und Fernsehen

Raza Jaffrey Der britische Schauspieler spielte Zafar Younis in der Spionageserie „Spooks – Im Visier des MI5“. Wer seinen Namen aus dem Abspann kennt, hat damit ein Beispiel für Raza als männlichen Vornamen.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann