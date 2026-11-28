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Ein Name mit einem kleinen Überraschungsmoment. Wer Italienisch spricht, denkt bei Riva vielleicht sofort an ein Seeufer. Wer den Namen aus einer jüdischen Familie kennt, hört womöglich Rivka heraus. Beides hat einen guten Grund.

Riva auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Hebräisch, Kurzform von Rivka Bedeutung über Rivka mit Rebekka verbunden, genaue Deutung offen Aussprache im Deutschen etwa „Rie-wa“ Silben 2 Namenstag 23. März über Rivka

Wie hängt Riva mit Rebekka zusammen?

Als hebräischer Mädchenname kann Riva eine Kurzform von Rivka sein. Im Deutschen kennen viele Familien die biblische Gestalt unter dem Namen Rebekka. Von Rivka zu Riva ist es klanglich nur ein kleiner Schritt. Das K fällt weg, der vertraute Anfang und das offene A bleiben.

Für Rebekka ist die ursprüngliche Wortbedeutung nicht sicher geklärt. Auf einer Namenskarte könnt ihr trotzdem etwas sehr Konkretes erzählen, etwa dass Riva die kürzere Schwester von Rivka ist. Das italienische Wort „riva“ bedeutet tatsächlich „Ufer“. Vielleicht kennt ihr es vom Ortsnamen Riva del Garda. Das ist eine zusätzliche Assoziation zur gleichen Buchstabenfolge.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Als deutsche Lesehilfe eignet sich „Rie-wa“. Das V klingt dabei wie ein deutsches W. Wenn ihr Riva nach einer Verwandten benennt, hört einmal darauf, welche Silbe sie selbst betont. Gerade bei zwei Silben verändert schon der kleine Wechsel des Akzents den Eindruck.

Als Kosename liegt Rivi nahe, besonders wenn bei euch viele Kosenamen auf I enden. Rivka ist dagegen die längere Form. Ein schöner Unterschied für Familien, die den Namen einer Großmutter weitergeben und ihrem Kind zugleich einen eigenen Rufnamen geben möchten.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Riva

Bei Rebekka und Rebecca könnt ihr die längeren Schreibweisen derselben Namensfamilie vergleichen.

Riva Liv greift den V-Laut auf, hat aber einen knappen Schluss. Riva Noelle lässt nach dem offenen A mehr Platz und legt den Akzent weiter nach hinten.

Aus Rivka wird Riva, aus Julia kann Yula werden. Beide kurzen Mädchennamen erinnern noch gut hörbar an ihre längere Form.

Wann hat Riva Namenstag?

Über Rivka kommt der 23. März infrage. An diesem Tag erinnert das Bistum Augsburg an die libanesische Ordensfrau Rebekka ar-Rayès und führt Rivka unter den zugehörigen Vornamen.

Riva in der Kunst

Riva Lehrer Die amerikanische Künstlerin und Autorin ist unter anderem für ihre Porträts von Menschen mit Behinderungen bekannt. Auf ihrer Website zeigt sie, wie diese Bilder in Zusammenarbeit mit den Porträtierten entstehen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann