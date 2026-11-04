Ove: Herkunft, mögliche Bedeutungen und nordische Namenstage

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Ove ist ein kurzer Name aus dem skandinavischen und friesischen Sprachraum. Seine genaue Bedeutung ist nicht geklärt; die Namensforschung beschreibt mehrere Herkunftswege. Vertraut ist er unter anderem durch den Schauspieler Ove Sprogøe und seine Rolle als Egon Olsen.

Ove auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Skandinavisch und friesisch; mehrere Herleitungen Bedeutung Nicht eindeutig; unter anderem Bezug auf „Erbbesitz“ oder „tätig“ Namenstag 13. Februar in Schweden; 30. Oktober in Norwegen

Mehrere Wege führen zu Ove

Ove ist ein im skandinavischen und friesischen Namensraum verwendeter Jungenname mit unterschiedlichen Herkunftserklärungen.

Eine friesische Deutung sieht in Ove eine Kurzform von Namen mit dem Bestandteil Uodal-, der für Erbbesitz steht. Ein anderer Ansatz verbindet ihn mit alten friesischen Namensanfängen und einer Bedeutung wie „tätig“. Daneben wird eine jüngere dänische Form von Auwe beschrieben. Welcher dieser Wege ursprünglich zu Ove führte, ist nicht sicher.

Mit drei Buchstaben und zwei Silben ist Ove deutlich kürzer als viele andere nordische Namen. Neben einem langen Familiennamen kann diese knappe Form gut zur Geltung kommen. Verwandte Schreibweisen wie Owe oder Uwe geben euch weitere Möglichkeiten zum Vergleichen.

Aussprache und Schreibweise von Ove

Im Deutschen lässt sich Ove als O-we mit langem O und zwei Silben sprechen.

Das V klingt dabei wie W. Die skandinavische Aussprache unterscheidet sich je nach Land etwas; eine deutsche Lautumschrift kann diese Unterschiede nur annähern.

Kosenamen und verwandte Formen Owe und Uwe werden als verwandte Formen geführt. Ovi wäre unsere Idee für einen persönlichen Kosenamen.

Welche Namen passen zu Ove?

Wenn euch Ove gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Bo ist ebenfalls ein sehr kurzer nordischer Name. Lasse hat wie Ove zwei Silben und einen skandinavischen Hintergrund. Oskar bietet einen anderen Anfang mit O und einen deutlicheren Schluss.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Ove Johannes: Der kurze Rufname lässt einem langen Zweitnamen viel Platz.

Der kurze Rufname lässt einem langen Zweitnamen viel Platz. Ove Frederik: Die Verbindung bleibt im nordischen Namensraum.

Die Verbindung bleibt im nordischen Namensraum. Ove Emil: Zwei kurze Namen mit verschiedenen betonten Vokalen. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Ove Namenstag?

Ove steht im schwedischen Namenkalender am 13. Februar und im norwegischen am 30. Oktober.

Im schwedischsprachigen Kalender Finnlands ist der 14. Dezember verzeichnet. Das sind nationale Namenkalender mit unterschiedlichen Traditionen; sie bezeichnen keinen einheitlichen kirchlichen Ove-Gedenktag.

Bekannte Personen mit dem Namen Ove

Ove Sprogøe war ein dänischer Schauspieler. Vielen ist er als Egon Olsen aus den Filmen um die Olsenbande vertraut.

Quellen und Datenstand Nordic Names: Ove, Herkunft und nationale Namenstage

Ove Sprogøe Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann