Lion: Bedeutung, Herkunft und deutsche oder englische Aussprache

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Lion verbindet vier Buchstaben mit dem Bild des Löwen. Als Form von Leon hat der Name einen vertrauten sprachlichen Hintergrund, sieht aber etwas anders aus. Im Alltag ist vor allem eine Frage spannend: Soll Lion deutsch mit zwei klaren Vokalen klingen oder wie das englische Wort für den Löwen?

Lion auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Namensfamilie von Leon; auch englisches Wort lion Bedeutung „Löwe“ Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Die Bedeutung des Namens Lion

Lion wird als Form von Leon erklärt und gehört damit zu den Namen mit der Bedeutung „Löwe“.

Leon führt zum griechischen Wort leon. Zugleich ist lion das englische Wort für dasselbe Tier. In beiden Fällen steckt also der Löwe dahinter, beim Sprechen unterscheiden sich die deutsche und die englische Form jedoch deutlich.

Die Schreibweise hat auch eine längere Geschichte im deutschen Sprachraum. Ein bekannter Träger ist der Schriftsteller Lion Feuchtwanger, der im 20. Jahrhundert lebte und historische Romane schrieb.

Aussprache und Schreibweise von Lion

Im deutschen Namensgebrauch hört man LI-on mit zwei Silben.

Wer sich am englischen Wort orientiert, spricht ungefähr LAI-en. Beide Möglichkeiten sind gebräuchlich; bei einer Vorstellung hilft die eigene Aussprache oft mehr als die Schreibweise allein.

Kosenamen und verwandte Formen Leon, Leo und Lionel gehören zur gleichen Namensfamilie. Lio bietet sich als Kurzform an und wird auch eigenständig als Vorname vergeben.

Welche Namen passen zu Lion?

Wenn euch Lion gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Leon ist die besonders vertraute verwandte Form mit E. Leo kürzt das Löwenmotiv auf drei Buchstaben. Lionel führt den Anfang von Lion in einer längeren Form weiter.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Lion Matteo: Ein längerer, vokalreicher Zweitname folgt auf den kurzen Anfang.

Ein längerer, vokalreicher Zweitname folgt auf den kurzen Anfang. Lion Friedrich: Der zweite Name bringt deutlichere Konsonanten in die Verbindung.

Der zweite Name bringt deutlichere Konsonanten in die Verbindung. Lion Samuel: Zwei und drei Silben ergeben einen abwechslungsreichen Rhythmus. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Lion Namenstag?

Für Lion ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Über die Verbindung zu Leon oder Leo könnt ihr einen Namenspatron aus dieser Familie wählen.

Bekannte Personen mit dem Namen Lion

Lion Feuchtwanger war ein deutscher Schriftsteller. Zu seinen Werken gehören historische Romane; nach der nationalsozialistischen Machtübernahme lebte er im Exil, zuletzt in den USA.

Quellen und Datenstand Knud Bielefeld: Lion, Herkunft und Aussprache

Lion Feuchtwanger Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann