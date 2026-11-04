Naemi: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Naomi

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Naemi verbindet einen nordischen Klang mit einer biblischen Geschichte. Der Name ist mit Noomi und Naomi verwandt und wird meist mit „meine Freude“ oder „die Liebliche“ erklärt.

Naemi auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft hebräisch; schwedische Namensform Bedeutung meine Freude; die Liebliche Namenstag 17. November im schwedischen Kalender

Woher kommt Naemi?

Naemi ist eine schwedische Form des hebräischen Namens Noomi beziehungsweise Naomi.

Die hebräische Wurzel gehört zu Freude und Lieblichkeit. In der Bibel trägt Ruths Schwiegermutter diesen Namen. Je nach Sprache und Übersetzung begegnet sie euch als Noomi, Naomi oder Noemi. Naemi gehört zu derselben Familie und hat sich besonders im nordischen Raum als eigene Form entwickelt.

Das schwedische Institut für Sprache und Volkskunde belegt Naemi bereits für das Jahr 1816. In Schweden ist diese Form also schon seit mehr als zwei Jahrhunderten bekannt.

Aussprache und Schreibweise von Naemi

Eine im Deutschen gut verständliche Aussprache ist na-EH-mi: Das A und das E bleiben getrennt hörbar, die mittlere Silbe trägt die Betonung.

Die genaue Aussprache kann je nach Familie und Sprache variieren. Naemi ist dabei nicht automatisch Nämi; AE muss hier nicht als Ersatz für Ä gelesen werden.

Kosenamen und verwandte Formen Naomi, Noomi und Noemi sind verwandte Formen. In nordischen Namenssammlungen findet ihr außerdem Naemie und Naemy. Nemi oder Emi könnt ihr als persönliche Kosenamen wählen. Welche Form euch am besten gefällt, hört ihr oft erst beim gemeinsamen Aussprechen.

Welche Namen passen zu Naemi?

Wenn euch Naemi gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Naomi ist die international bekannte verwandte Form. Nele hat ebenfalls einen knappen Klang mit N, stammt aber aus einer anderen Namensfamilie.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Naemi Charlotte: Der deutliche Beginn des zweiten Namens trennt die Vokale gut.

Der deutliche Beginn des zweiten Namens trennt die Vokale gut. Naemi Liv: Ein kurzer nordischer Zweitname setzt einen klaren Abschluss.

Ein kurzer nordischer Zweitname setzt einen klaren Abschluss. Naemi Josephine: Die längere zweite Form eignet sich, wenn ihr eine ausgedehntere Kombination mögt. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Naemi Namenstag?

In Schweden hat Naemi am 17. November Namenstag.

Sie teilt diesen Tag im schwedischen Namenkalender mit Naima.

Bekannte Personen mit dem Namen Naemi

Naemi Florez ist eine Schauspielerin. In der Serie „Das Haus der Träume“ spielt sie Vicky Maler.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann