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Nelia hört sich an, als wäre das helle Ende eines längeren Namens einfach für sich losgelaufen. Genau das ist eine der bekannten Erklärungen. Wer Cornelia in der Familie hat und etwas Kürzeres sucht, kann bei Nelia noch gut hören, woher die Form kommt.

Nelia auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Kurzform von Cornelia oder Kornelia Bedeutung Über Cornelia, römische Wortbedeutung unsicher Aussprache NE-li-a oder NEE-lja, je nach Familie Silben 3 Namenstag 16. September · über Cornelius möglich

Woher kommt Nelia?

Nelia ist als Kurzform von Cornelia oder Kornelia gebräuchlich. Über Cornelia führt der Name zu einem alten römischen Familiennamen.

Bei Cornelius wird häufig ein Zusammenhang mit dem lateinischen cornu für „Horn“ vermutet. Für den antiken Familiennamen ist diese Erklärung nicht sicher. Deshalb ist „Kurzform von Cornelia“ die zuverlässigere Auskunft. Ein Tierhorn muss bei der Erklärung auf der Geburtskarte also nicht zwingend mit aufs Bild.

Nelia ist heute als Vorname auch ohne Langform verständlich. Mit Nélia findet ihr außerdem Schreibungen mit Akzent, etwa im Französischen. Für eure eigene Liste könnt ihr ruhig beides testen: wie die Form geschrieben aussieht und wie natürlich sie sich zusammen mit dem Nachnamen rufen lässt.

So sprecht ihr Nelia aus

NE-li-a mit drei einzeln hörbaren Silben ist eine mögliche Lesart. Im Deutschen sprechen manche die beiden letzten Vokale enger zusammen, ungefähr NEE-lja.

Neli, Nel und Lia können persönliche kurze Rufe sein. Nele gehört ebenfalls in den Vergleich, wenn euch der vertraute Beginn gefällt. An einem einzelnen A oder E am Schluss hört ihr beim Vorlesen sofort, welche Form besser zu euch passt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nelia

Ähnliche Namen

Cornelia. Die römische Langform hinter dem Namen.

Nele. Eine weitere kurze Form aus dem Umfeld von Cornelia.

Nelio. Ein ähnlich gebauter männlicher Vorname.

Ein weiterer Kurzname, der sich heute gut für sich rufen lässt, ist Pina. Die lange Namensgeschichte dahinter führt in eine andere Familie.

Ideen für Zweitnamen

Nelia Ruth · Die eine Silbe macht nach dem hellen Ende einen klaren Abschluss.

· Die eine Silbe macht nach dem hellen Ende einen klaren Abschluss. Nelia Ida · Die Vokale klingen fließend hintereinander.

· Die Vokale klingen fließend hintereinander. Nelia Clara · Das K gibt euch eine deutliche Pause zwischen den Namen.

Hat Nelia einen Namenstag?

Ein eigener Termin ist für Nelia nicht eindeutig festgelegt. Wer sie bewusst aus Cornelia ableitet, kann sich am 16. September orientieren, dem Gedenktag des heiligen Cornelius.

Nélia Barbosa

Die französische Para-Kanutin Nélia Barbosa nahm an den Paralympischen Spielen teil. Im Profil des Internationalen Paralympischen Komitees findet ihr den Vornamen ohne Akzent. Französische Quellen verwenden auch die Form Nélia. Profil und Hintergrund

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann