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Bei Nejla sind die Buchstaben schnell gelernt. Bei der Aussprache wartet ausgerechnet das J mit einer kleinen Überraschung auf. Auch die Bedeutung hängt davon ab, ob der Name in eurer Familie türkisch oder bosnisch gelesen wird.

Nejla auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Türkischer und bosnischer Name mit zwei arabischen Wurzeln Bedeutung Türkisch über Najla „mit großen Augen“, bosnisch über Naila „die etwas erlangt“ Aussprache Türkisch etwa ne-SCHLA, bosnisch etwa NEJ-la Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Nejla?

Im Türkischen ist Nejla eine Form des arabischen Namens Najla. In Bosnien wird dieselbe Schreibung dagegen der Namensfamilie um Naila zugeordnet.

Najla lässt sich mit „mit großen Augen“ wiedergeben. Naila führt zu einer arabischen Wortfamilie für das Erlangen oder Erreichen von etwas. Die Ähnlichkeit der lateinischen Schreibweisen kann beim Nachschlagen darüber hinwegtäuschen, dass hier zwei unterschiedliche arabische Namen am Anfang stehen.

Auch Nedžla kommt im bosnischen Sprachraum vor. Diese Schreibweise gehört zur Linie von Najla. Wer eine Familienform weitergeben möchte, kann sich beim Schreiben und Sprechen an ihr orientieren. Ein Rechtschreibvergleich allein sagt bei diesem Namen weniger als die Geschichte dahinter.

So sprecht ihr Nejla aus

Das türkische J klingt wie das weiche J in „Journal“. Im Bosnischen klingt der Buchstabe näher am deutschen J. Sprecht die Form am besten so, wie ihr sie in der jeweiligen Familie hört.

Nej oder Lala können als private Rufe funktionieren. Das türkische Necla ist ein naher Vergleich. Das C hat dort ebenfalls eine Lautung, die deutschen Leserinnen und Lesern nicht sofort einfällt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nejla

Ähnliche Namen

Iva. Ein weiterer Mädchenname, der in südslawischen Sprachen vorkommt.

Miray. Ein türkischer Vergleichsname mit zwei Silben.

Leila. Ähnlich weiches Ende, mit eigener arabischer Herkunft.

Die bosnische Linie über Naila lässt sich mit Nayla vergleichen. Bei beiden führt diese Namensspur zum Erlangen oder Erreichen von etwas.

Ideen für Zweitnamen

Nejla Ida · Nach dem A setzt der Zweitname hörbar neu an.

· Nach dem A setzt der Zweitname hörbar neu an. Nejla Ruth · Hält den gesamten Ruf kurz, wenn der Familienname länger ist.

· Hält den gesamten Ruf kurz, wenn der Familienname länger ist. Nejla Clara · Setzt in der Mitte einen klaren K-Laut.

Hat Nejla einen Namenstag?

Für Nejla ist kein eigener, allgemein üblicher kirchlicher Termin belegt. Beim Einordnen der Bedeutung ist die Sprachtradition eurer Familie der bessere Anhaltspunkt.

Nejla Yatkin

Die Tänzerin und Choreografin Nejla Yatkin arbeitet in den USA. Die Künstlerförderung 3Arts stellt ihre Arbeit und ihren Werdegang unter dieser Namensschreibung vor. Profil und Hintergrund

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann