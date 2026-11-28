Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Naser hat zwei Silben, die im Alltag schnell sitzen. Spannender wird es auf Papier. Dieselbe arabische Ausgangsform kann euch auch als Nasir oder Nasser begegnen. Wer einmal weiß, woher die Varianten kommen, muss sie auf der Namensliste kaum noch durcheinanderbringen.

Naser auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Arabischer Name, auch persisch und auf dem Balkan belegt Bedeutung „Helfer“ oder „Unterstützer“ Aussprache NA-ser, mit langem erstem A in der arabischen Grundform Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Naser?

Naser ist eine lateinische Umschrift des arabischen Namens ناصر. Hinter der Form steht eine Wortwurzel für helfen oder unterstützen.

Die verwandte Schreibung Nasir kann in lateinischen Buchstaben auch einen zweiten, ähnlich klingenden arabischen Namen wiedergeben. Welche Form in einer Familie gemeint ist, lässt sich an der arabischen Schreibung genauer sehen als am lateinischen I oder E. Naser ist außerdem im Persischen und auf dem Balkan in Gebrauch.

Wer sich an einer vorhandenen Familienschreibung orientiert, kann mit einem Buchstaben gleich ein Stück Geschichte mitnehmen. Wenn ihr frei auswählt, hilft es, Naser neben den Nachnamen zu schreiben und den ganzen Ruf einmal durchs Zimmer zu sagen. Das geht schneller als eine Grundsatzdebatte über Umschrift.

So sprecht ihr Naser aus

NA-ser ist eine Annäherung für deutsche Ohren. In der arabischen Grundform steht ein langes A am Anfang und ein kräftigeres S als im Deutschen.

Nas oder Nasi sind mögliche kurze Rufe. Nasser und Nasir gehören in den Vergleich, wenn ihr die verschiedenen Schriften und Lautungen derselben Familie kennenlernen möchtet. Mit dem Nachnamen bleibt der Schluss auf R am verständlichsten, wenn danach ein Vokal folgt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Naser

Ähnliche Namen

Younes. Zeigt, wie eine arabische Namensform unterschiedlich umgeschrieben werden kann.

Kasim. Ein weiterer arabischer Name mit zwei klaren Silben.

Marouan. Eine längere Schreibung mit eigener Umschriftgeschichte.

Zwei Silben und eine weitere arabische Umschrift findet ihr bei Nouri. Sein Vorname führt über Nuri zur Bedeutung „mein Licht“.

Ideen für Zweitnamen

Naser David · Die Kombination bleibt auch mit einem längeren Nachnamen gut rufbar.

· Die Kombination bleibt auch mit einem längeren Nachnamen gut rufbar. Naser Anton · Das anfängliche A setzt sich klar vom R ab.

· Das anfängliche A setzt sich klar vom R ab. Naser Paul · Ein kurzer zweiter Name lässt die beiden Silben von Naser im Vordergrund.

Hat Naser einen Namenstag?

Ein eigener, allgemein üblicher kirchlicher Namenstag für Naser ist nicht belegt. Die arabische Namenslinie ist unabhängig von diesem Kalender gewachsen.

Naser Khader

Das dänische Parlament führt Naser Khader in seinem Abgeordnetenarchiv. Sein Profil belegt, wie der Name mit E und einem einzelnen S geschrieben wird. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Umschrift und Verwendung von Naser

Arabische Wortwurzel und unterschiedliche Schreibweisen Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann