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Kasim klingt vertraut, bis jemand fragt, ob das I einen Punkt hat. Dann seid ihr mitten in der Namensgeschichte. Hinter Kasim steht ein arabischer Vorname, der je nach Sprache auf verschiedene Weise geschrieben wird.

Kasim auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Arabisch, Schreibung unter anderem im Bosnischen Bedeutung „Derjenige, der zuteilt“ Aussprache KA-sim als deutsche Lesehilfe Silben 2 Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin

Warum Kasim und Qasim zusammengehören

Kasim führt zu arabisch Qāsim. Der Name ist von einem Wort für „teilen“ oder „verteilen“ abgeleitet und meint denjenigen, der etwas zuteilt.

In der islamischen Überlieferung war al-Qāsim ein Sohn des Propheten Mohammed. Der Name hat damit neben seiner gut erklärbaren Wortbedeutung auch einen religiösen Bezug. Wer Kasim aus der Familie kennt, verbindet vielleicht zuerst diese Geschichte damit.

Behind the Name dokumentiert Kasim unter anderem als bosnische Form. Türkisch begegnet euch Kasım mit einem punktlosen ı. Da ist der fehlende Punkt Teil der Sprache. Auf einer Geburtskarte oder in einer E-Mail ist das ein kleines Detail, das man leicht überliest.

Kasim, Kassim und Kasım im direkten Vergleich

KA-sim ist eine einfache Annäherung, wenn ihr die Schreibung Kasim deutsch lest. In arabisch Qāsim ist der Anfangslaut weiter hinten gebildet als gewöhnliches deutsches K.

Qasim und Kassim sind weitere lateinische Schreibungen des arabischen Namens. Das türkische ı klingt anders als unser deutsches I. Kasi wäre ein persönlicher Kurzruf. Wenn euch eine Familientradition wichtig ist, sprecht genau die Form aus, die ihr auch schreiben wollt. Bei Ikra und der arabischen Umschrift Iqra könnt ihr denselben Wechsel zwischen K und Q sehen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kasim

Ähnliche Namen

Yusuf. Ein weiterer arabischer Vorname mit einer Geschichte im Koran.

Furkan. Bei diesem Namen lässt sich ebenfalls ein türkisches K neben einer Umschrift mit Q sehen.

Samir. Ein zweisilbiger arabischer Vorname, der ähnlich leicht über die Lippen geht.

Ideen für Zweitnamen

Kasim David · Das D ist nach dem M sofort hörbar und der Name bleibt zweisilbig.

· Das D ist nach dem M sofort hörbar und der Name bleibt zweisilbig. Kasim Alexander · Neben Kasim steht eine längere Form mit vier klaren Silben.

· Neben Kasim steht eine längere Form mit vier klaren Silben. Kasim Paul · Hält die Kombination auf kurzem Raum.

Gibt es einen Namenstag für Kasim?

Für Kasim haben wir keinen verlässlich zugeordneten eigenen Namenstag gefunden.

Kasim am Bass

Kasim Sulton. Der US-amerikanische Musiker spielte Bass in Todd Rundgrens Band Utopia. Mit Rundgren arbeitete er später auch für dessen Soloprojekte zusammen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann