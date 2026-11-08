Matilde: Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Matilde ist euch vielleicht schon als Mathilde begegnet. Die Schreibweise ohne H ist unter anderem in Italien zu Hause und klingt dort „ma-TIL-de“. Drei Silben, ein deutliches Ende und die alte Bedeutung „Stärke im Kampf“ machen den Namen auch ohne zusätzliche Buchstaben vollständig.

Matilde auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Italienische, spanische und portugiesische Form; germanische Wurzeln Bedeutung „Stärke im Kampf“, auch „die starke Kämpferin“ Aussprache ma-TIL-de · 3 Silben Namenstag 14. März

Welche Geschichte steckt in Matilde?

Die Form Matilde ist italienisch, spanisch und portugiesisch gebräuchlich. Ihre Wurzeln liegen in einem alten germanischen Namen.

Die Namensbestandteile maht und hild stehen für „Macht, Stärke“ und „Kampf“. Daraus wird „Stärke im Kampf“ oder, freier auf eine Person bezogen, „die starke Kämpferin“. Verwandte Formen verbreiteten sich im Mittelalter in verschiedenen europäischen Sprachen.

Mathilde gehört zur gleichen Namensfamilie. Das H in dieser Form wird nicht als eigener Laut gesprochen. Matilde ist trotzdem eine etablierte Schreibweise für sich – besonders dann interessant, wenn ihr gezielt nach einer italienischen Form sucht.

Wie beliebt ist Matilde in Italien?

Matilde gehört zu den zehn häufigsten Mädchennamen des italienischen Geburtsjahrgangs 2025.

Laut Istat lag der Name auf Platz 7. Er wurde für 3.006 neugeborene Mädchen registriert. Die Angabe bezieht sich auf Italien und auf das Geburtsjahr 2025.

Wie spricht man Matilde aus?

Die italienische Aussprache ist „ma-TIL-de“.

In /maˈtilde/ liegt der Akzent auf TIL. Das I klingt klar wie in „Kino“, das letzte E wird deutlich ausgesprochen. Es ist also kein verschluckter Schlusslaut. Die drei Silben könnt ihr als ma – til – de mitsprechen.

Kosenamen und verwandte Formen Matilda, Mathilda und Mathilde sind verwandte Schreib- und Sprachformen. Auch Mafalda gehört zu dieser Namensfamilie. Tilda ist eine verselbstständigte Kurzform. Als persönliche Kosenamen für eure Matilde bieten sich zum Beispiel „Tildi“ oder „Mati“ an.

Welche Namen passen zu Matilde?

Wenn ihr zwischen mehreren Formen schwankt, hört besonders auf den letzten Vokal.

Matilda endet offen auf A, während Matilde auf E ausklingt. Tilda macht den Namen um eine Silbe kürzer. Carlotta ist eine weitere dreisilbige italienische Idee mit deutlich hörbaren Mitlauten. Clara könnte passen, wenn ihr eine knappere Alternative mit klarer Aussprache mögt.

Unsere Ideen für einen Zweitnamen Matilde Rosa: Der runde O-Laut und das abschließende A ergänzen den helleren Klang von Matilde.

Der runde O-Laut und das abschließende A ergänzen den helleren Klang von Matilde. Matilde Sofia: Beide Namen haben drei Silben, ihre betonten Vokale klingen unterschiedlich.

Beide Namen haben drei Silben, ihre betonten Vokale klingen unterschiedlich. Matilde Marie: Marie setzt den Akzent an den Schluss und nimmt den M-Anfang noch einmal auf. Schreibt eure Favoriten einmal mit dem Familiennamen auf. So seht ihr neben dem Klang auch, welche Schreibweise ihr gern jeden Tag verwenden würdet.

Wann hat Matilde Namenstag?

Matilde feiert am 14. März Namenstag.

Der Tag erinnert an die heilige Mathilde, die Frau König Heinrichs I. und Mutter Ottos I. Im italienischen Heiligenkalender heißt sie Santa Matilde. Sie unterstützte Klöster und die Versorgung armer Menschen. Der Gedenktag gilt derselben Namenspatronin, die ihr im Deutschen als Mathilde kennt.

Bekannte Personen namens Matilde

Mit Matilde Serao führt der Name in die italienische Literatur und den Journalismus.

Matilde Serao Matilde Serao war eine italienische Journalistin und Schriftstellerin. In ihren Artikeln und Büchern beschäftigte sie sich unter anderem mit Neapel, Armut und den Arbeitsmöglichkeiten von Frauen. Die University of Chicago stellt ihr Leben und Werk vor.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann