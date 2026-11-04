Adna: Bedeutung und die unterschiedlichen Herkunftswege

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Adna ist ein kurzer Mädchenname mit zwei unterschiedlichen Herkunftswegen. Im Bosnischen gehört er zu Adnan, daneben wird er als Variante des hebräischen Namens Edna erklärt. Damit hängen auch die Bedeutungen zusammen: Ansiedeln auf der einen Seite, Freude und Wonne auf der anderen.

Adna auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Unter anderem bosnisch mit arabischen Wurzeln; auch Bezug zu Edna Bedeutung Über Adnan „Siedlerin“; über Edna „Wonne“ oder „Freude“ Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Zwei Namensgeschichten für Adna

Adna wird sowohl als bosnische weibliche Form von Adnan als auch als Variante von Edna beschrieben.

Adnan hat arabische Wurzeln und wird mit „Siedler“ übersetzt; für die weibliche Form ergibt sich „Siedlerin“. Dieser Bezug beschreibt das Niederlassen oder Wohnen.

Der zweite Weg führt über Edna zum Hebräischen und zu Bedeutungen wie „Wonne“ oder „Freude“. Welche Erklärung in eurer Familie passt, kann also davon abhängen, aus welcher Sprache euch Adna vertraut ist.

Aussprache und Schreibweise von Adna

Im Deutschen lässt sich Adna als AD-na mit zwei Silben und Betonung am Anfang sprechen.

D und N stehen direkt nebeneinander; eine zusätzliche Silbe wird dazwischen nicht eingefügt. Je nach Familiensprache kann sich der genaue A-Laut unterscheiden.

Kosenamen und verwandte Formen Adnan ist die männliche Ausgangsform im bosnisch-arabischen Herkunftsweg, Adnana eine längere weibliche Form. Edna gehört zur zweiten Erklärung. Adi oder Nani wären persönliche Kosenamen.

Welche Namen passen zu Adna?

Wenn euch Adna gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Anna teilt die Kürze und den offenen Schluss, hat aber eine andere Herkunft. Alma ist ebenfalls zweisilbig und hat verschiedene Namenswurzeln. Ayla verbindet ebenfalls vier Buchstaben mit zwei Silben.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Adna Sofia: Auf zwei kurze Silben folgt ein längerer, weich klingender Name.

Auf zwei kurze Silben folgt ein längerer, weich klingender Name. Adna Marie: Zwei zweisilbige Namen mit unterschiedlicher Betonung.

Zwei zweisilbige Namen mit unterschiedlicher Betonung. Adna Josephine: Ein langer Zweitname erweitert die knappe erste Form. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Adna Namenstag?

Für Adna ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Adna

Adna ist eine schwedische Sängerin und Songwriterin. Zu ihren Alben gehören „Run, Lucifer“ und „Closure“; ihre Musik verbindet Gesang mit einem zurückgenommenen, melancholischen Klang.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann