Konstantin: Bedeutung, Herkunft und der Unterschied zu Constantin

Konstantin klingt ruhig und kraftvoll. Seine Bedeutung „der Standhafte“ passt zur langen Geschichte des Namens. Wer zwischen K und C schwankt, muss sich nicht für zwei verschiedene Bedeutungen entscheiden: Konstantin und Constantin gehören zusammen. Die Schreibweise mit K wird in Deutschland häufiger als erster Vorname vergeben.
In unserem Vornamen-Verzeichnis könnt ihr weitere Jungennamen entdecken und Kombinationen ausprobieren. Hier schauen wir uns zuerst die Herkunft, dann den Unterschied zwischen K und C genauer an.
Konstantin auf einen Blick
Der Name hat eine lateinische Wurzel und im Deutschen drei Silben. Die Variante mit C wird genauso ausgesprochen.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Lateinisch, über den römischen Namen Constantinus
|Bedeutung
|„Der Standhafte“ oder „der Beständige“
|Aussprache
|Kon-stan-TIN, drei Silben
|Schreibvarianten
|Konstantin, Constantin; weitere Formen Konstantinos und Costantino
|Namenstag
|21. Mai, in Erinnerung an Kaiser Konstantin
|Vergabe
|Etwa 12.600 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Konstantin?
Konstantin gehört zum lateinischen Wort constans. Es bedeutet „standhaft“ oder „beständig“.
Aus dem römischen Beinamen Constantius entstand Constantinus. Daraus entwickelten sich die heutigen Schreibweisen Konstantin und Constantin. Die Übersetzung beschreibt eine Eigenschaft. Sie ist kein Versprechen darüber, wie ein Kind später einmal sein wird.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt beide Formen gemeinsam. Das ist bei der Herkunft sinnvoll: Ein ausgetauschter Anfangsbuchstabe schafft keine neue Wurzel. Bei Vergabezahlen lohnt sich dagegen der getrennte Blick auf die beiden Schreibweisen.
Konstantin oder Constantin: Welches Bild gefällt euch?
Im Deutschen hört ihr keinen Unterschied. Sichtbar wird er erst auf Papier und im Alltag beim Buchstabieren.
Die Form mit K wirkt für viele Leser sofort eindeutig deutsch. Die Form mit C erinnert an die lateinische und französische Schreibtradition. Wenn ihr genau diese Form näher kennenlernen möchtet, findet ihr bei uns auch den eigenen Beitrag zu Constantin. Dort geht es zusätzlich um einen Künstler, der mit einer Skulptur einen Zollstreit auslöste.
Probiert beide Formen mit eurem Nachnamen aus. Auch für mögliche Geschwisternamen oder einen zweiten Vornamen kann die Schreibweise einen Unterschied machen. Der Klang bleibt dabei gleich: Kon-stan-tin.
Ein Name, der durch einen Kaiser bekannt wurde
Konstantin der Große gab dem Namen eine besondere historische Präsenz.
Der römische Kaiser lebte im 3. und 4. Jahrhundert. Er förderte das Christentum und ließ die Stadt Byzanz zu einer neuen Hauptstadt ausbauen. Sie wurde später über viele Jahrhunderte Konstantinopel genannt. Heute heißt sie Istanbul.
Der historische Bezug macht den Namen in vielen europäischen Sprachen erkennbar. Er muss für euch aber keine Rolle spielen, wenn ihr einfach den Klang und die Bedeutung mögt. Der Namenstag am 21. Mai hängt mit dem Gedenktag des Kaisers in christlichen Traditionen zusammen.
Wie häufig ist Konstantin heute?
Konstantin ist in Deutschland kein seltener Vorname. Als erster Name liegt die K-Form vor Constantin.
Knud Bielefeld erfasst für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 12.600 Kinder mit Konstantin als erstem Vornamen. Für Constantin mit C nennt seine Auswertung rund 8.800. Zweite Vornamen sind in diesen Zahlen nicht enthalten.
Die GfdS weist darauf hin, dass Konstantin auch gern als Zweitname gewählt wird. Eine Statistik der ersten Vornamen zeigt deshalb nur einen Teil seiner tatsächlichen Verwendung. Die Zahlen stammen aus Namenssammlungen und sind keine vollständige amtliche Zählung.
Kurzformen und Kombinationen
Konstantin ist lang genug, um im Alltag verschiedene kurze Formen zuzulassen.
Konsti und Konni sind naheliegende deutsche Kurzformen. Eine Familie muss sich darauf nicht vor der Geburt festlegen. Oft entsteht ein Spitzname erst ganz von selbst. Wer einen zweiten Vornamen sucht, kann neben der Silbenzahl vor allem auf den Übergang zum Nachnamen achten.
Konstantin hat drei Silben und eine deutliche Schlussbetonung. Ein kurzer zweiter Name kann dazu einen klaren Rhythmus ergeben. Sprecht eure Favoriten laut aus und hört, ob die Verbindung für euch natürlich klingt.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Konstantin und Constantin
- Beliebte Vornamen: Konstantin, Vergaben 2010 bis 2025
- Beliebte Vornamen: Constantin, getrennte Schreibweise
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die genannten Vergaben sind Schätzungen für erste Vornamen.
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