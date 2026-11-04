Leonidas: Bedeutung, griechische Herkunft und Namenstag

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Leonidas ist ein langer Name mit einem vertrauten Anfang: Leo lässt sich sofort heraushören. Seine Geschichte reicht bis ins antike Griechenland zurück, seine Bedeutung zum Löwen. Neben dem spartanischen König tragen auch heutige Künstler diesen Namen – und als Rufname passt die kurze Form Leo dazu.

Leonidas auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Griechisch Bedeutung „Nachkomme des Löwen“, sinngemäß auch „löwengleich“ Namenstag 22. April: Leonidas von Alexandria

Was bedeutet Leonidas?

Leonidas verbindet das griechische Wort leon für „Löwe“ mit einer Endung, die eine Abstammung ausdrückt.

Wörtlich lässt sich der Name deshalb etwa als „Nachkomme des Löwen“ wiedergeben. Die geläufige Deutung „der Löwengleiche“ fasst dieses Bild freier zusammen. Der Name gehört damit zur gleichen großen Löwenfamilie wie Leon, ist durch seine Endung aber deutlich länger.

Der spartanische König Leonidas ist durch die Schlacht an den Thermopylen im 5. Jahrhundert vor Christus bekannt. Heute begegnet euch der Name auch auf Konzertprogrammen, etwa beim Geiger Leonidas Kavakos. Für den Alltag bietet sich Leo als kurzer Rufname an.

Aussprache und Schreibweise von Leonidas

Die griechische Betonung lässt sich als le-o-NI-das annähern.

Im Deutschen hört man daneben le-O-ni-das. Sprecht den Namen mit vier Silben aus und legt als Familie fest, welche Betonung ihr verwenden möchtet.

Kosenamen und verwandte Formen Leonidas ist die lateinische Umschrift des griechischen Namens Λεωνίδας. Leo bietet sich als vertraute Kurzform an. Leon gehört zur gleichen Wortwurzel, ist aber ein eigener Name ohne die Abstammungsendung.

Welche Namen passen zu Leonidas?

Wenn euch Leonidas gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Leon teilt die griechische Löwenwurzel und ist deutlich kürzer. Leo passt auch als kurzer Rufname zu Leonidas. Lionel führt das Löwenmotiv in einer anderen Namensform weiter.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Leonidas Paul: Auf die vier Silben folgt ein klarer einsilbiger Schluss.

Auf die vier Silben folgt ein klarer einsilbiger Schluss. Leonidas Emil: Der zweite Name ist kürzer und bleibt weich im Klang.

Der zweite Name ist kürzer und bleibt weich im Klang. Leonidas Theo: Beide Namen haben einen griechischen Hintergrund, ohne gleich zu enden. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Leonidas Namenstag?

Ein christlicher Namenstag für Leonidas ist der 22. April.

An diesem Tag wird Leonidas beziehungsweise Leonides von Alexandria gedacht, einem Märtyrer und Vater des Theologen Origenes. Der Namenstag bezieht sich auf diesen Heiligen, nicht auf den spartanischen König.

Bekannte Personen mit dem Namen Leonidas

Leonidas Kavakos ist ein griechischer Geiger und Dirigent. Er konzertiert mit großen internationalen Orchestern und hat unter anderem Beethovens Violinkonzert aufgenommen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann