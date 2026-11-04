Leana: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Lea und Ileana

Leana verbindet einen weichen Anfang mit einem offenen A am Ende. Hinter den fünf Buchstaben stehen mehrere mögliche Namensgeschichten: eine Erweiterung von Lea und eine Kurzform von Ileana. Welche Bedeutung dazu gehört, hängt deshalb auch davon ab, welchen dieser Wege ihr mit dem Namen verbindet.
Leana auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Unter anderem estnisch und rumänisch
|Bedeutung
|Je nach Herleitung; über Helena traditionell mit Licht verbunden
|Namenstag
|18. August bei Bezug auf Helena
Woher kommt der Name Leana?
Leana lässt sich im Estnischen als Erweiterung von Lea und im Rumänischen als Kurzform von Ileana erklären.
Ileana gehört zur Namensfamilie von Helena. Über diesen Weg wird auch Leana mit der traditionellen Lichtdeutung von Helena verbunden: „die Leuchtende“ oder „die Strahlende“. Der griechische Ausgangsname wird häufig zu einem Wort für „Fackel“ gestellt; seine Herkunft ist aber nicht abschließend geklärt.
Die Verbindung zu Lea führt zu einer anderen Geschichte. Lea ist ein biblischer Name, dessen ursprüngliche Bedeutung umstritten ist. Bei Leana als Erweiterung von Lea bleibt diese Herkunftsfrage deshalb ebenfalls offen.
Aussprache und Schreibweise von Leana
Im Deutschen liegt le-A-na nahe, mit drei Silben und der Betonung auf dem A in der Mitte.
Das E und das erste A werden dabei getrennt gesprochen. Die französische Schreibweise Léana trägt einen Akzent auf dem E; Leana kommt ohne dieses Zeichen aus.
Kosenamen und verwandte Formen
Léana ist eine französische Schreibweise. Ileana und Lea zeigen die beiden beschriebenen Herkunftswege. Lea oder Leni wären unsere Ideen für persönliche Kurzformen im Alltag.
Welche Namen passen zu Leana?
Wenn euch Leana gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.
Lea zeigt eine mögliche kürzere Ausgangsform. Helena führt zur zweiten Namensfamilie hinter Leana. Liana klingt ähnlich, wird aber auch anders hergeleitet.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Leana Marie: Die kurze zweite Form lässt Leana viel Raum.
- Leana Charlotte: Auf drei offene Silben folgt ein deutlicherer Ausklang.
- Leana Ruth: Der einsilbige Zweitname setzt einen ruhigen Schluss.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Leana Namenstag?
Wer Leana über Ileana zur Namensfamilie von Helena zählt, kann den 18. August wählen.
Im katholischen Kalender erinnert dieser Tag an Helena, die Mutter Kaiser Konstantins.
Bekannte Personen mit dem Namen Leana
Leana Wen ist eine amerikanische Ärztin und Autorin. Zu ihren Büchern gehört „When Doctors Don’t Listen“, das sie gemeinsam mit Joshua Kosowsky schrieb.
Quellen und Datenstand
- Leana: Herkunftswege und Varianten
- Behind the Name: Helen und die griechische Deutung
- Vatican News: Helena, 18. August
- Leana Wen
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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