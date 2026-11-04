Liu: Bedeutung, Herkunft und Verwendung als Vorname

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Liu ist ein kurzer Vorname, der für Mädchen und Jungen verwendet wird. Seine Bedeutung hängt davon ab, aus welcher Sprache er kommt. Besonders beim chinesischen Bezug lohnt sich ein zweiter Blick: Die drei lateinischen Buchstaben allein verraten noch nicht, welches Schriftzeichen gemeint ist.

Liu auf einen Blick

Verwendung Für Mädchen und Jungen Herkunft chinesisch; weitere europäische Verwendungen Bedeutung je nach Herkunft und Schriftzeichen, unter anderem Weide Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Was kann Liu bedeuten?

Bei Liu entscheidet der sprachliche Hintergrund über die Bedeutung.

Das Namenslexikon von Knud Bielefeld nennt eine chinesische Verwendung mit der Bedeutung „Weidenbaum“. Dazu passt das Schriftzeichen 柳. Im Chinesischen können jedoch verschiedene Schriftzeichen in lateinischer Umschrift gleich aussehen. Wer Liu wegen seiner chinesischen Bedeutung auswählt, sollte daher auch das gewünschte Zeichen und seine Aussprache klären.

Daneben beschreibt das Lexikon Liu als Abwandlung von Leo in einigen Sprachräumen. Über diesen Weg gehört die Bedeutung „Löwe“ dazu. Das sind zwei unterschiedliche Erklärungen für dieselbe Schreibweise. Auch als chinesischer Familienname ist Liu sehr verbreitet; bei einer bekannten Person mit Liu am Anfang ist es deshalb oft gar nicht ihr Vorname.

Aussprache und Schreibweise von Liu

Für eine deutsch gelesene Form bietet sich LI-u an, mit fließendem Übergang zwischen den Vokalen.

Im Mandarin klingt der Name eher wie eine kurze Verbindung aus L, J und „ou“. Die genaue Aussprache hängt vom Ton und dem gemeinten Schriftzeichen ab. Wenn ihr einen chinesischen Familienbezug habt, orientiert euch am besten an der Aussprache in eurer Familie.

Kosenamen und verwandte Formen Leo gehört zum europäischen Erklärungsweg. Lio klingt sehr ähnlich, ist aber eine eigene Schreibweise. Ein kurzer persönlicher Kosename wäre Li; bei einem so knappen Namen könnt ihr ebenso einfach bei Liu bleiben.

Welche Namen passen zu Liu?

Wenn euch Liu gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Leo ist eine verwandte Form im europäischen Erklärungsweg. Lou ist ebenfalls kurz und wird für Mädchen und Jungen verwendet.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Liu Alexander: Ein längerer zweiter Name schafft einen deutlichen Rhythmus.

Ein längerer zweiter Name schafft einen deutlichen Rhythmus. Liu Marie: Das M trennt die Namen hörbar voneinander.

Das M trennt die Namen hörbar voneinander. Liu Valentin: Der zweite Name ergänzt mehrere Silben, ohne den kurzen ersten Namen zu verdecken. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Liu Namenstag?

Ein eigener Namenstag für Liu ist nicht verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Liu

Liu ist der Künstlername des brasilianischen DJs und Produzenten Christian Liu de Almeida. Er ist unter anderem mit elektronischer Tanzmusik und Auftritten bei großen Festivals bekannt geworden.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann