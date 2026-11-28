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Kaline sieht aus wie Kalina, die am Ende noch kurz umgedacht hat. So einfach ist ihre Geschichte nicht. Der Name ist in Frankreich dokumentiert, und ausgerechnet dort führt eine Spur zu Colette.

Kaline auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Belegt im Französischen, weitere Herleitungen im Umlauf Bedeutung Ungeklärt, französische Zuordnung zu Colette Aussprache ka-LI-ne, als deutsche Lesehilfe Silben 3 Namenstag 6. März oder 6. Dezember im französischen Kalender

Kaline zwischen Colette und Kalina

Das französische Kirchenportal Nominis ordnet Kaline der Namensfamilie um Colette zu. Das ist ein konkreter Anhaltspunkt für den Gebrauch im Französischen.

Daneben findet ihr im Deutschen gelegentlich eine Verbindung zu Kalina, einem slawischen Vornamen mit Bezug zum Schneeballstrauch. Bei Kalina ist diese Spur gut nachvollziehbar. Ob das E in Kaline tatsächlich aus derselben Namensgeschichte stammt, bleibt offen.

Je nachdem, wo euch Kaline begegnet ist, kann also eine andere Geschichte dahinterstehen. Wenn ihr den Namen aus eurer Familie kennt, fragt nach der Aussprache. Gerade bei diesem Namen kann die Art, wie er gerufen wird, mehr über seine Herkunft erzählen als die Schreibweise allein.

Wie lässt sich Kaline aussprechen?

Ka-LI-ne mit drei Silben ist eine mögliche deutsche Aussprache. Im Französischen bleibt das E am Schluss üblicherweise stumm.

Kali oder Lina passen als persönliche Rufe, die jeweils ein anderes Ende des Namens aufnehmen. In der französischen Zuordnung steht auch Caline mit C. Kalina ist ähnlich genug für die Namensliste und hat auf A einen anderen Klang. Sagt beide Formen ruhig mit dem Nachnamen, dann fällt das Ende schnell ins Ohr.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kaline

Ähnliche Namen

Kalina. Das A am Ende verändert den Klang und führt zu einer eigenen belegten Namensgeschichte.

Carina. Hat drei Silben und einen ähnlichen Wechsel aus A und I.

Alina. Beginnt ohne K und lässt sich deshalb etwas weicher anrufen.

Ideen für Zweitnamen

Kaline Ruth · Ein kurzer Name, der nach den drei Silben sauber abschließt.

· Ein kurzer Name, der nach den drei Silben sauber abschließt. Kaline Marie · Das lange I taucht in beiden Namen an einer anderen Stelle auf.

· Das lange I taucht in beiden Namen an einer anderen Stelle auf. Kaline Ida · Der helle Anfang hält die Kombination leicht.

Zwei Kaline-Termine im französischen Kalender

Das französische Kirchenportal Nominis nennt für Kaline den 6. März mit Colette von Corbie und den 6. Dezember mit Nikolaus von Myra. Die Termine gehören zu dieser Kalendertradition.

Kennt ihr eine Person namens Kaline?

Ist euch in einem Buch, einem Film oder auf der Bühne schon einmal eine Kaline begegnet? Schreibt uns gerne, wo ihr den Namen gefunden habt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann