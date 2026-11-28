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Vier Buchstaben, zweimal A, fertig ist Kaja. So übersichtlich ist es zumindest beim Schreiben. In Norwegen beginnt die längere Geschichte bei Kaia und führt von dort zu Karin und Karen.

Kaja auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Skandinavische Form aus dem Umfeld von Kaia und Karin Bedeutung Über Katharina traditionell „die Reine“ Aussprache KA-ja, auf Deutsch Silben 2 Namenstag 25. November über Katharina

Wie aus einer Koseform Kaja wurde

Das norwegische Nationallexikon beschreibt Kaja als Schreibvariante von Kaia. Kaia wurde unter anderem als Koseform von Karin und Karen gebraucht.

In dieser Namenslinie führt die Geschichte weiter zu Katharina. Über deren Verbindung mit dem griechischen Wort katharós kommt die vertraute Deutung „die Reine“ ins Spiel. Wie die älteste Namensform genau entstand, ist bei Katharina offen. Für Kaja ist die Verbindung über die skandinavischen Kurzformen greifbarer.

Kaja steht inzwischen gut auf eigenen Beinen. Ältere norwegische Register zeigen übrigens, dass die Schreibung früher oft davon abhing, wie die zuständige Person den Namen aufschrieb. Heute könnt ihr den einen Buchstaben selbst wählen, der für euch den Unterschied macht.

Kaja mit J, Kaia mit I oder Kaya mit Y?

Im Deutschen könnt ihr KA-ja sagen. Das J klingt wie in „ja“, die Betonung sitzt vorne.

Kaia und Caja stehen im norwegischen Lexikon neben Kaja. Auch Kaya findet sich dort als Variante. In anderen Sprachen kann Kaya eine eigene Herkunft haben, deshalb lohnt sich der Blick auf den konkreten Sprachraum. Kajka wäre ein persönlicher Kurzruf für zu Hause, wenn euch nach einem zusätzlichen K ist.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kaja

Ähnliche Namen

Kaya. Der ähnlich klingende Vorname kann je nach Sprache ganz andere Wurzeln haben.

Katharina. Hier findet ihr die längere Namensgeschichte der Karin-Spur.

Maja. Hat denselben Rhythmus und ändert vorn nur einen Laut.

Ideen für Zweitnamen

Kaja Marie · Die Betonung wechselt schön vom ersten zum zweiten Namen.

· Die Betonung wechselt schön vom ersten zum zweiten Namen. Kaja Ida · Zwei kurze Namen mit klaren Vokalen, die man beim Rufen gut hört.

· Zwei kurze Namen mit klaren Vokalen, die man beim Rufen gut hört. Kaja Ruth · Das T setzt einen kleinen Schlusspunkt nach dem offenen A.

Der Namenstag auf der Katharina-Spur

Über Katharina lässt sich der 25. November wählen. Die katholische Kirche erinnert dann an Katharina von Alexandrien. Das Datum bezieht sich auf diese Namenslinie.

Kaja im norwegischen Pop

Kaja Gunnufsen. Die norwegische Musikerin schreibt und singt auf Norwegisch. „Faen ta“ gehört zu ihren frühen Liedern und hat ein eigenes Musikvideo.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann